Молодые специалисты из Новосибирской области вошли в лидеры чемпионата WorldSkills Russia

Новосибирцы заняли призовые места в IX Национальном чемпионате «Молодые профессионалы (WorldSkills Russia)»-2021. По итогам финала они завоевали 41 медаль — четыре золотых, девять серебряных, девять бронзовых и 19 медальонов за профессиональное мастерство, заняв в общекомандном зачёте шестое место.

Новосибирская область также вошла в число лидеров по стране по темпам развития чемпионатного движения «Молодые профессионалы». Как сообщили в областном правительстве 17 сентября, это показатель включает в себя количество участников, экспертов и компетенций, а также охват участвующих образовательных организаций. По количеству участников регион занимает пятое место, по количеству компетенций – шестое, а по числу экспертов – девятое.

В пятницу губернатор Новосибирской области Андрей Травников поблагодарил молодых специалистов за повышение престижа рабочих профессий и новосибирских учреждений профобразования и вручил им награды.

«Золотыми» призёрами из Новосибирской области стали Дмитрий Морозов (Новосибирский технический колледж им. А.И. Покрышкина, компетенция «Эксплуатация сервисных роботов»), Алексей Мажирин (Новосибирский строительно-монтажный колледж, компетенция «Укладка напольных покрытий»), а также юниоры Никита Сухарев, Иван Миськов (Вторая Новосибирская гимназия, компетенция «Электромонтаж») и Глеб Бондарчук (Лицей № 176, компетенция «Машинное обучение и большие данные»).

Компетенция «Эксплуатация сервисных роботов» – новая для чемпионата. Она создавалась с прицелом на то, что из-за постоянно растущего числа сервисных роботов появится новая профессия – инженер по их эксплуатации.

Современный специалист по эксплуатации роботов должен владеть широким спектром знаний и навыков в таких областях, как работа c высокоуровневыми фреймворками для роботов (Robot Operating System), технологии адаптации ПО сервисных роботов, программирование на базовом уровне, управление роботом, группой или роем роботов (мониторинг, поддержка операций), удаленная диагностика и контроль работы роботов, а также телеуправление. Такими навыками, как показал финал чемпионата, уже могут овладеть в совершенстве воспитанники новосибирской системы среднего профобразования.

Как отмечают в областном правительстве, обучение в новосибирской системе среднего профессионального образования с каждым годом становится всё более востребованным, растёт и интерес школьников к ранней профориентации. Поэтому поддержка профобразования – среди приоритетных задач региональных властей, и правительство Новосибирской области намерено и дальше вкладывать средства в укрепление материальной базы системы ПО. Об этом сообщил губернатор Андрей Травников участникам торжественной встречи.

«В обществе иногда ещё звучит мнение, что наши техникумы, колледжи выпускают неготовых специалистов. Может быть, когда-то эти сомнения были оправданы, но сегодня это совершенно не так. И вы своими результатами меняете отношение к тем учебным заведениям, где вы получаете профессию, специальность, делаете его более справедливым.

За последние годы уже произошли серьезные изменения – я посещаю многие колледжи, мастерские, кабинеты технологии в школах, вижу – какое оборудование поступает. Зачастую подобного нет на многих новосибирских предприятиях.

И я рекомендую работодателям уже перестать говорить о том, что мы не готовим квалифицированных специалистов для их отраслей, а повернуться лицом к нашей системе образования, взаимодействовать, сотрудничать с ней и вместе готовить тех самых нужных, конкурентоспособных, востребованных специалистов», – подчеркнул губернатор.

Двукратный призёр финала чемпионата WorldSkills Russia Оксана Тимонина (компетенция «Парикмахерское искусство») поблагодарила губернатора за поддержку движения WorldSkills в регионе. Она подчеркнула, что для молодых ребят участие в таких соревнованиях – серьёзный профессиональный опыт.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» из федерального и областного бюджетов вкладываются серьёзные средства в укрепление материальной базы учебных заведений. Эта работа по совершенствованию материальной базы заведений СПО дает результат: в регионе растёт количество студентов СПО. Если всего четыре года назад их было 53,5 тыс. человек, то в 2020/2021 году – уже более 64 тыс. человек. Общее количество работников системы среднего профессионального образования – более 4 100 человек.

Напомним, правительство Новосибирской области планирует перевести сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский» в ведомство региона, чтобы сохранить учебное заведение и укрепить его материальную базу.