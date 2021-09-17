Стали известны первые данные о явке избирателей в Новосибирской области

Свыше 6,5% от общего числа избирателей проголосовало на выборах в Госдуму РФ в Новосибирской области, сообщает региональный избирком.

По данным на 15:00 17 сентября, явка избирателей на выборах депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований Новосибирской области составила 6,55%.

«По состоянию на 15.00 часов явка избирателей составила 6,55%, проголосовали 141 092 избирателя, в том числе «на дому» — 12 181 избиратель», — сказано в сообщении.

Так, на участках избирательного округа №135 уже проголосовали 40 863 избирателя (7,60%), по округу №136 — 35 606 избирателей (6,42%). Явка по округу №137 составила 6,52% (33 802 избирателя), округ №138 — 5,66% (30 821 избиратель).

Отметим, число зарегистрированных в регионе избирателей составляет 2 млн 152 тыс. человек. Проголосовать можно на 1 982 основных избирательных участка и 14 временных, 13 из которых действуют в медицинских учреждениях и один — в СИЗО-1.

Голосование на выборах 2021 года в Госудуму РФ продлится 17, 18 и 19 сентября, основной день голосования — 19 сентября. На них зарегистрированы 40 кандидатов от 14 политических партий.

Ранее «Континент Сибирь» сообщал, как найти свой избирательный участок и где можно узнать информацию о кандидатах.