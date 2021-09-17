Мэрия Новосибирска намерена забрать у инвесторов здание рядом с площадью Маркса и продать его с торгов

В Ленинский районный суд Новосибирска поступило исковое заявление мэрии Новосибирска, в котором муниципалитет просит изъять у собственников объект незавершенного строительства по улице Ватутина, 28/1, чтобы продать его с публичных торгов. Почти две сотни частных инвесторов, на чьи средства возводилось здание, рискуют не получить соразмерных компенсаций своих вложений.

Здание, о котором идет речь в иске, расположено на пересечении улиц Ватутина и Новогодней в пяти минутах ходьбы от площади Маркса – центра Левобережья Новосибирска. Когда объект начали строить в 2006 году, планировалось, что это будет Торгово-офисный центр «Подсолнух» переменной этажности, общей площадью более 34 тысяч кв. м. Строительством комплекса занималось ООО «ПК «Подсолнух». Возведение объекта велось за счет привлечения средств инвесторов. У них перед глазами работал торговый центр, ранее построенный этой компанией на площади Маркса (Ватутина, 28а). В 2008 году он признавался «Континентом Сибирь» лучшим ТЦ в городе по критерию «Местоположение». Опасений у инвесторов в том, что их вложения пропадут, на тот момент не было. Ввести в эксплуатацию новый торгово-офисный центр с подземной автостоянкой планировалось во втором квартале 2009 года. Однако в 2009 году у «ПК «Подсолнух» закончились деньги, и стройка встала. Сама компания попала под процедуру банкротства, а более 200 инвесторов встали в «очередь пострадавших» и на протяжении более 10 лет отстаивают свои права в судах.

Тем временем, в апреле 2019 года закончился срок аренды земельного участка, выделенного под строительство, а в мае того же года истек срок разрешения на строительство объекта. Все это время здание, выглядящее со стороны почти готовым, пустовало, его содержанием и отделкой внутренних помещений никто не занимался. «В соответствии с пунктами 1 и 6 статьи 239.1 Гражданского кодекса РФ в случае прекращения действия договора аренды земельного участка, находящегося в государственной или муниципальной собственности, объекты незавершенного строительства, расположенные на таком земельном участке, могут быть изъяты у собственника по решению суда путем продажи с публичных торгов при условии, что строительство этого объекта не было завершено», – говорится в исковом заявлении мэрии города Новосибирска.

Кроме того, муниципалитет просит принять меры по обеспечению иска. «На период рассмотрения дела по существу и вплоть до вступления решения по нему в законную силу следует запретить Управлению Федеральной службы государственной регистрации, кадастра и картографии по Новосибирской области производить государственную регистрацию перехода права собственности на указанный объект незавершённого строительства. А ответчикам совершать любые сделки в отношении объекта незавершённого строительства», – настаивает мэрия Новосибирска.

Заседания суда по иску муниципалитета к частным инвесторам, среди которых больше 150 – физические лица, назначено на 22 сентября.

«Континент Сибирь» будет следить за развитием ситуации.