Жителей Новосибирской области вакцинируют на избирательных участках

Избирательные участки Новосибирской области на выборах 17-19 сентября снабдили тремя сотнями пунктов вакцинации. Посмотреть их расположение можно на интерактивной карте, составленной региональным минцифры.

Пункты вакцинации открылись при содействии минздрава Новосибирской области на 523 избирательных участках региона. Всего их 312, сообщили в областном правительстве в пятницу.

«На одной площадке, например, в школе или библиотеке, могут быть открыты несколько избирательных участков», – цитирует пресс-служба правительства Новосибирской области заместителя министра здравоохранения региона Ладу Шалыгину, которая разъяснила соотношение числа избирательных участков и пунктов вакцинации.

Выбор вакцин на избирательных участках зависит от наличия препаратов в медицинских организациях, обеспечивающих работу пунктов, отметили также в областном правительстве.

Месторасположение пунктов вакцинации на избирательных участках можно посмотреть на интерактивной карте, разработанной министерством цифрового развития Новосибирской области, с помощью соответствующей опции. На карте указаны адреса, время работы пунктов, название обслуживающей медорганизации и другая информация.

Кроме того, в дни выборов в регионе продолжают работать кабинеты вакцинации в поликлиниках и мобильные прививочные бригады.

Ранее сообщалось о том, что на избирательных участках в областном центре открывается 114 пунктов вакцинации. Мэрия Новосибирска подготовила их список.

17 сентября в Новосибирской области началось трёхдневное голосование в рамках выборов разных уровней, в том числе в Государственную Думу РФ и муниципалитеты. О том, как найти «своего» кандидата, рассказывал «Континент Сибирь».

Первый день голосования в регионе омрачился трагическим случаем – на избирательном участке от внезапной остановки сердца скончалась 71-летняя женщина.