Одиннадцать новосибирцев скончались от COVID-19 за сутки

За минувшие сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались 11 человек. Заболевание выявили у 166 жителей региона.

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе от заболевания скончались 11 человек (днем ранее — 13): шестеро мужчин в возрасте от 50 или 82 лет и пять женщин в возрасте от 49 до 77 лет.

За последние сутки коронавирусную инфекцию выявили у 166 человек (16 сентября — 169). 1 703 пациента госпитализированы в инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 (днем ранее — 1 666), 135 человек находятся в отделениях реанимации (днем ранее — 132). Аппарат ИВЛ требуется 19 жителям региона (16 сентября — 17).

В Алтайском крае за сутки коронавирусом заразились 236 человек (16 сентября — 234), скончались 23 пациента (днем ранее — 24). В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 2 556 жителей региона (16 сентября — 2 516). Тяжело переносят заболевание 521 человек (днем ранее — 526), из них 216 подключено к ИВЛ (днем ранее — 216).

В Кузбассе, по данным на 17 сентября, за сутки выявили 164 случая заражения коронавирусом (днем ранее — 170), умерли пять человек (16 сентября — 4). В медицинских стационарах, в обсерваторах и на домашней 14-дневной изоляции находится 9 893 человек, всего в регионе медицинскую помощь получают 1 410 пациентов с диагностированным коронавирусом (днем ранее — 1 427).

Напомним, министерство здравоохранения Новосибирской области сообщило о подготовке к четвертой волне коронавируса. Очередной всплеск заболеваемости специалисты прогнозируют в конце сентября. По словам губернатора Новосибирской области, региональный минздрав зарезервировал дополнительный запас коек для пациентов с тяжёлым течением коронавирусной инфекции.

Для формирования коллективного иммунитета к заболеванию в Новосибирской области необходимо привить свыше 1,3 млн человек. Вакцинироваться можно как в медицинских учреждениях, торговых центрах, так и на некоторых избирательных участках во время выборов депутатов Госдумы и представительных органов муниципальных образований региона 17-19 сентября.