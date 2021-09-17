На избирательном участке в Новосибирске умерла пожилая женщина

Трагический случай произошёл на одном из избирательных участков в первый день трёхдневных выборов в Новосибирской области. От остановки сердца умерла 71-летняя женщина.

Пенсионерка скончалась на избирательном участке школы №41 в Кировском районе Новосибирска 17 сентября. Женщина пришла на голосование около 11 часов утра, сообщает агентство «Интерфакс» со ссылкой на главного врача областной станции скорой помощи Ирину Большакову.

«Женщине 71 год, произошла внезапная остановка сердца», — сообщила Ирина Большакова.

По словам врача, дежуривший на участке фельдшер вызвал скорую и начал оказывать женщине первую помощь. Медики приехали через 8-9 минут и продолжили реанимацию, однако спасти избирательницу не удалось.

17 сентября в Новосибирской области стартовали выборы различного уровня, в том числе в Госдуму РФ. Голосование продлится до 19 сентября включительно.

Ранее сообщалось о том, что за выборами в регионе следят более пяти тысяч наблюдателей.