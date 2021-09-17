16 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть провел выездное совещание, проконтролировав строительство автомобильной дороги по улице Петухова в Кировском районе города. За счет проведенных работ улица станет длиннее почти на 2 километра – участок протяженностью 1,7 км подрядчики планируют сдать уже в текущем году.

Как отметил мэр Новосибирска Анатолий Локоть, построенная дорога позволит существенно улучшить транспортную доступность активно развивающегося Южно-Чемского жилмассива, в частности жилых комплексов «Акварельный» и «Матрёшкин двор».

«В первую очередь новая дорога – это решение вопроса транспортной доступности, выезда из жилых массивов, которых здесь уже несколько, – пояснил мэр Новосибирска Анатолий Локоть. – Ранее здесь не было улицы, был только технический проезд, который проложили во время строительства микрорайона и которым приходилось пользоваться горожанам. Никаким нормативам эта дорога, конечно, не соответствовала, поэтому было принято решение строить продолжение улицы Петухова и в 2016 году был разработан проект. В 2019 году мы смогли приступить к строительству дороги благодаря участию в национальном проекте «Жильё», по которому получили финансирование из федерального бюджета».

По его словам с начала реализации проекта мэрия столкнулись со сложностями: к моменту начала строительства на этом участке появилось много новых коммуникаций, не учтённых в проекте, и его пришлось дорабатывать на ходу. Из-за этого работы вынужденно были приостановлены на несколько месяцев, чтобы актуализировать проект, но к настоящему моменту все вопросы решены. «Параллельно ведется строительство, проходят экспертизы, работают два генподрядчика, за счет чего решается сразу несколько задач. Также сейчас ведутся работы, которые не были завершены в прошлом году – тротуары, освещение и переходы. То есть строительство дороги продолжается полным ходом, и уже в этом году будет решена проблема транспортной доступности для жителей Южно-Чемского жилмассива», – отметил мэр города.

Он также добавил, что в конце новой дороги на ул. Петухова будет располагаться конечная остановка для общественного транспорта, там же будут находиться и торговые павильоны. По словам мэра, сейчас решается вопрос о ряде частных маршрутов, которые планируется продлить до этого участка.

«Здесь большой пассажиропоток, много людей заинтересованы в пассажирском транспорте, в перспективе мы уже думаем и о развитии здесь муниципального транспорта, не исключено что это могут быть и троллейбусы с автономным ходом. Помимо этого, обсуждается план оформления бульвара и решается вопрос о его финансировании, чтобы на Южно-Чемском жилмассиве было озеленение. И хотя здесь ландшафт не самый благоприятный – бывшее болото, надо думать над благоустройством этого места», — подчеркнул глава города.

Исполняющий обязанности директора МКУ «Управление дорожного строительства» Константин Климов напомнил, что новый участок улицы Петухова от железнодорожного переезда до жилого комплекса «Акварельный» протяженностью 1,71 км начали строить в 2019 году. Стоимость строительства оценивается в 391,9 млн рублей. Работы разделены на три этапа: I этап – 700 м, II этап – 780 м и III этап – 230 м. Проектом предусмотрены ливневая канализация, освещение автодороги, автобусные остановки, оборудованные пешеходные переходы.

«В течение 2019 и 2020 годов велись работы по выносу коммуникаций, замене грунта, водоотведению. В 2020 году подрядная организация ООО «СтройСити» полностью выполнила работы на участке 780 метров. Сейчас работы ведутся на двух оставшихся отрезках протяженностью 700 м, где подрядчиком выступает АО «Новосибирскавтодор». Окончание работ запланировано в октябре 2021 года, и 230 метров – подрядчик ООО «Перлит-Строй» — окончание работ октябрь 2021 года. Оба подрядчика планируют завершить физические работы до конца года. В начале следующего года пройдет процедура сдачи объекта. Также на аварийном перекрестке ул. Петухова и 18-й Бронный переулок планируется установить светофорный объект и будет добавлен съезд со стороны переулка в сторону ж/д переезда, — уточнил Константин Климов. — Такое техническое решение мы ранее применяли при строительстве дороги на проспекте Строителей и по опыту можем сказать, что это увеличивает пропускную способность перекрестка».

Как уточнил управляющий строительными объектами АО «Новосибирскавтодор» Сердар Бабаджанов, небольшие сложности были на всех трех участках дороги.

«Рабочим пришлось проводить замену грунта, корректировку по существующим и новым коммуникациям. В настоящий момент ведутся работы по укладке асфальтобетона, подготовка мест под тротуары и готовятся к установке светофорные объекты – все эти работы мы должны закончить по контракту к 15 октября», — добавил подрядчик.

Гарантийный срок на основание дорожной одежды составит восемь лет, на нижний и верхний слои покрытия — пять лет. Такой же срок гарантии предусмотрен на тротуары, пешеходное ограждение, светофорные объекты и оборудование, опоры освещения.

После завершения строительства жители Южно-Чемского жилмассива получат четырёхполосную дорогу шириной 14 метров с широкими тротуарами с обеих сторон, пешеходным ограждением, остановочными пунктами, освещением, светофорами, пешеходными переходами и дорожными знаками. Новая дорога позволит продлить маршруты общественного транспорта до ЖК «Акварельный».