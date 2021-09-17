«Кузбассразрезуголь» запустил программу реабилитации сотрудников после коронавируса

Компания «Кузбассразрезуголь» организовала санаторное лечение для сотрудников, перенёсших коронавирусную инфекцию. На оплату путёвок направлено более четырёх миллионов рублей.

На предприятии сырьевого комплекса УГМК АО «УК «Кузбассразрезуголь» стартовала реабилитационная кампания для работников, переболевших COVID-19. Путёвки на санаторное лечение полностью оплачивает угольная компания. На эти цели она направила более 4 млн рублей.

Программа реабилитации реализуется на базе санатория-профилактория «Серебряный ключ» в Беловском районе Кемеровской области. Отправиться в корпоративную здравницу за счёт средств компании может любой работник УК «Кузбассразрезуголь», перенёсший коронавирусную инфекцию.

«Самая большая ценность нашей компании – это люди, – прокомментировал заместитель директора АО «УК «Кузбассразрезуголь» по персоналу и общим вопросам Николай Овчинников. – Поэтому руководством было принято решение помочь работникам, переболевшим COVID-19, быстрее восстановиться после болезни. Тем более, что возможности в компании для этого есть: санаторий «Серебряный ключ» имеет хорошую базу современных лечебных и оздоровительных процедур для реабилитации».

Курс восстановления в корпоративной здравнице рассчитан на две недели. В стоимость путёвки входят все лечебные и профилактические процедуры, прописанные врачом. Программа включает в себя электрофорез с лекарственными препаратами, лечение синусоидальными модулированными токами (СМТ-терапия), ультразвук, ЛФК, посещение соляной пещеры, ингаляции, скандинавскую ходьбу и т.д.

Реабилитационная программа для работников предприятий угольной компании, переболевших COVID-19, продлится в УК «Кузбассразрезуголь» до конца 2021 года.