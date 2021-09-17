«Континент Сибирь» ранее подробно писал о конфликте вокруг Федерального исследовательского центра информационных и вычислительных технологий (ФИЦ ИВТ). Участники прошедшего в августе заседания объединенного ученого совета (ОУС) СО РАН по нанотехнологиям и информационным технологиям высказали обеспокоенность ситуацией в ФИЦ ИВТ. В ответ директор института обвинил членов ОУС в клевете, экстремизме и государственной измене. «Континент Сибирь» попросил прокомментировать ситуацию одного из заместителей председателя ОУС, участвовавшего в том заседании – директора Иркутского филиала СО РАН, академика РАН ИГОРЯ БЫЧКОВА.

– Начну с того, как было инициировано это заседание. Мне и второму заместителю председателя ОУС, академику Александру Латышеву (директору Институт физики полупроводников СО РАН – «КС») пришло обращение от председателя Сибирского отделения РАН, академика Валентина Пармона с просьбой провести заседание нашего Совета, на котором рассмотреть текущее состояние научной работы в Институте вычислительных технологий.

Вызвано это обращение было ситуацией, сложившейся в результате конфликта нового руководства с частью сотрудников института. От нас ждали рекомендаций, как руководству СО РАН действовать в сложившихся условиях. Подчеркну, проведение заседания по этому вопросу не было инициативой кого-либо из руководства или членов ОУС, она исходила от руководства Сибирского отделения РАН. Вопрос рассматривался на бюро ОУС, а не на заседании Совета. Причем, речь шла только о вопросах научной работы института, координации исследований, мы не касались отношений между сотрудниками института, действий профсоюзного комитета и юридических моментов, поскольку они не относятся к компетенции СО РАН.

– Какова была оценка ситуации в ИВТ, сформированная по итогам обсуждения на бюро и на чем она основывалась?

– Мы пришли к выводу, что отстранение от работы ряда сотрудников и увольнение по разным основаниям некоторых из них могут негативно повлиять на выполнение исследований в рамках государственного задания. В связи с этим мы обратились к руководству СО РАН с рекомендацией направить обращение в Министерство науки и высшего образования РФ, чтобы в ФИЦ ИВТ была направлена комиссия с целью разобраться в сложившейся ситуации. Дать оценку действиям нового руководства: способствуют они (действия) выполнению госзадания или нет. Для объективности оценки, мы предложили на время работы комиссии отстранить сегодняшнего врио директора Андрея Юрченко от функций и полномочий руководителя института.

– Скажите, насколько обоснованы такие опасения в срыве работ в рамках госзадания? Бывали ранее случаи, когда смена руководства выливалась в конфликт, который приводил к серьезным сбоям в работе научного института?

– Опасения абсолютно обоснованы. В последнее время в целом ряде институтов идет процесс смены руководства, вызванный не тем, что прежние руководители не справляются со своими обязанностями, а в силу достижения ими возрастного предела, установленного для занимаемой должности. Но надо понимать, что большая часть институтов выросла из конкретных научных школ и очень важно обеспечить преемственность в данном процессе. Эту задачу пытаются решать с помощью введения должности научного руководителя института (которую обычно занимают прежние директора). Однако, ввиду того, что нет четко прописанного разграничения полномочий между директором и научным руководителем, иногда такая смена выливается в конфликт, который может принести много проблем для института и его коллектива. Так произошло в Научно-технологическом центре уникального приборостроения РАН после перехода академика Владислава Пустовойта (в 1995—2015 годах директора Научно-технологического центра уникального приборостроения РАН) на должность научного руководителя. И не хотелось бы повторения этого сценария в ФИЦ ИВТ.