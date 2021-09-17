Что необходимо знать участникам внешнеэкономической деятельности и тем, кто планирует выйти на международный рынок? Как государственная программа «Одно окно» может помочь новосибирским компаниям при продвижении их бизнеса? Получить ответы на эти и другие вопросы участники внешнеэкономической деятельности смогли благодаря форуму «Экспорт — Выход Есть!», прошедшему 15 сентября на площадке центра «Мой бизнес» в Новосибирске.

Организатором форума выступил комитет по международной кооперации и экспорту Новосибирского областного отделения «ОПОРЫ РОССИИ». Спикерами стали руководители подразделений «Российского экспортного центра», Центра поддержки экспорта Новосибирской области, комитета «Международная кооперация и экспорт» и банка «Левобережный». Участникам форума рассказали о возможных мерах поддержки экспорта и импорта, о выгоде в привлечение льготного дополнительного финансирования и о том, как снизить риск отказа в возмещение НДС со стороны налоговых органов на примере реальных требований ФНС по подтверждению экспорта. Помимо этого, участники форума узнали о преимуществах использования системы «Одно окно» как для экспортеров, так и структур поддержки экспорта и коммерческих партнеров, которые занимаются экспортом.

По словам члена президиума Новосибирского отделения «Опора России», руководителя комитета «Международная Кооперация и Экспорт» Ольги Корпачевой, комитет начал свою работу в 2016 году и на протяжении всего времени помогает участникам экспортного и импортного рынка. «Мы знакомим компании с господдержкой, рассказываем о возможностях, которые есть и представлены в Новосибирской области для экспортеров и импортеров», — подчеркнула она.

Руководитель обособленного подразделения АО «Российский экспортный центр» в Новосибирске Елена Брагова в своем докладе рассказала о преимуществах использования программы «Одно окно», а также о планах и перспективах дальнейшего развития платформы.

«Задача платформы – упростить работу экспортера, уйти от бумажной волокиты в цифровой мир. Это специальный ресурс, который призван ускорить работу, и при этом будет содержать все рычаги воздействия на экспортный результат и будет полезен как опытным экспортерам, так и начинающим. Эта же структура будет полезна компаниям, ранее не занимающимся, но планирующим заниматься экспортом. Платформа «Одно окно», созданная 26 ноября 2020 года, позволяет уже сейчас получить пользователям информацию самостоятельно. Все сервисы разделены на четыре блока: государственные сервисы – те разрешительные документы, необходимые для экспортной деятельности, государственная поддержка – это все субсидиарные программы, которые экспортеры могут использовать с учетом госпрограмм, направленных на поддержку экспорта, аналитические сервисов – которые помогут определить перечень перспективных направлений для поставки продукции в ту или иную страну, и бизнес-сервис, куда входят партнеры российского экспортного центра – банки, эксперты в области экспорта, готовые предоставлять свои услуги, консультации по вопросам экспорта», – поделилась эксперт.

Уже сейчас, при помощи сервиса 17 ведомств обмениваются информацией посредством «Одного окна». К 2024 году планируется наполнить ресурс как минимум 30 сервисами, которые будут призваны помочь участникам малого, среднего и крупного бизнеса в экспорте и импорте.