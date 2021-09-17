121 млн рублей получит Новосибирская область на лекарства для пациентов с COVID-19

121 млн рублей направят Новосибирской области из федерального бюджета на приобретение лекарств для лечения пациентов с диагнозом COVID-19, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на первого зампредседателя Госдумы, депутата от Новосибирской области Александра Жукова.

Комиссия Федерального Собрания Российской Федерации по перераспределению бюджетных ассигнований в текущем финансовом году и плановом периоде приняла решение о выделении Новосибирской области дополнительных средств в размере 121 млн рублей на приобретение лекарств для лечения больных коронавирусом.

«Принято решение направить 121 млн рублей Новосибирской области на приобретение лекарств для лечения пациентов с новой коронавирусной инфекцией, получающих медицинскую помощь в амбулаторных условиях», — сообщил первый заместитель председателя Госдумы, депутат Новосибирской области Александр Жуков.

По данным пресс-службы правительства Новосибирской области, лекарства для лечения пациентов с диагнозом COVID-19 в амбулаторных условиях распределяются по всем подведомственным министерству здравоохранения региона медицинским организациям с учетом прикрепленного населения. Схему лечения пациентов назначает лечащий врач индивидуально, с учетом тяжести состояния, сопутствующих заболеваний и имеющихся противопоказаний.

Напомним, по данным на 16 сентября, всего за время пандемии в Новосибирской зарегистрировано 61 198 случаев заражения коронавирусом. За сутки заболевание выявили у 169 человек, скончались 13 жителей региона. Это максимальный суточный показатель смертности от коронавируса.

В министерстве здравоохранения региона сообщают, что четвертая волна коронавируса начнется в конце сентября. По словам экспертов, она продлится около трех месяцев, и не будет отличаться от летнего всплеска заболеваемости. В регионе уже зарезервировали дополнительный запас коек для пациентов с тяжелым течением инфекции.

Для получения коллективного иммунитета к коронавирусу нужна вакцинация. Так, в Новосибирской области необходимо привить более 1,3 млн человек. Отметим, новосибирские власти готовят постановление, согласно которому медикам будут доплачивать по 200 рублей за каждого вакцинированного от COVID-19 гражданина.