Председатель Заксобрания Новосибирской области проголосовал на выборах в Госдуму

В Новосибирской области начались выборы депутатов Госдумы РФ. Одним из первых на избирательном участке № 1331 в Бердске проголосовал председатель регионального Заксобрания Андрей Шимкив.

Председатель Законодательного собрания Новосибирской области Андрей Шимкив 17 сентября проголосовал на выборах депутатов Госдумы РФ. Он пришел на избирательный участок №1331 в Бердске.

Голосование на выборах в Госдуму стартовало в Новосибирской области сегодня в восемь часов утра и продлится три дня. Кроме депутатов Госдумы, жители региона выбирают депутатов представительных органов муниципальных образований.

Как отметил Андрей Шимкив, выразить свои политические предпочтения — право каждого гражданина.

«Считаю, что это долг каждого гражданина России — прийти на участок и выразить свое мнение. Вы видели, какие сегодня бюллетени. У нас конкурентные выборы – 14 политических партий, 40 одномандатников. Мы самостоятельное сильное государство с сильным всенародно избранным президентом. Что касается моего личного выбора, то он в пользу ответственных людей. Считаю, голосовать надо за того, кто реально делает, а не болтает. После формирования нового состава Госдумы нам предстоит серьезная работа — принимать бюджет как федеральный, так и региональный. И от того, насколько качественно мы будем это делать, зависит жизнь и развитие области на годы вперед», — сказал председатель Заксобрания Новосибирской области.

Андрей Шимкив призвал своих земляков подойти к выбору ответственно и проголосовать «за дела, а не за слова».

Напомним, голосование на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ продлится с пятницы по воскресенье текущей недели — 17, 18 и 19 сентября. В Новосибирской области будут действовать 1 982 основных избирательных участка и 14 временных, один из них — в СИЗО-1. На них будут работать более пяти тысяч наблюдателей. Ранее «Континент Сибирь» рассказал о том, как найти свой избирательный участок и где можно узнать информацию о кандидатах.