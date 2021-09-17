Новосибирского режиссера Андрея Звягинцева ввели в искусственную кому из-за COVID-19

Новосибирский режиссер Андрей Звягинцев был введен в кому после перенесенного коронавируса из-за тяжелого поражения легких. Сейчас он идет на поправку и скоро вернется в сознание, сообщат The Bell со ссылкой на три источника.

О том, что Андрей Звягинцев проходит лечение от коронавируса в Германии сообщил в начале недели telegram-канал Baza. По его информации, заболевание диагностировали у новосибирского режиссера в июле. Звягинцев тяжело переносил заболевание и был госпитализирован в Федеральный научно клинический центр ФМБА.

В конце месяца кинорежиссера выписали, но спустя неделю ему вновь стало плохо и его повторно госпитализировали — сначала в городскую больницу имени Давыдовского в Москве, где диагностировали почти 90% поражения легких, а после в одну из клиник Германии.

Источники The Bell подтвердили, что поражение легких режиссера составило 92%. Он находился на аппарате экстракорпоральной мембранной оксигенации. ЭКМО является специальным методом лечения, в котором используются искусственные сердце и лёгкие, чтобы насытить кровь кислородом и временно поддержать жизнь больного. Его используют при развитии тяжёлой острой дыхательной недостаточности, когда аппарат ИВЛ уже не помогает.

Сообщается, что недавно Андрея Звягинцева отключили от всех систем жизнеобеспечения. Врачи готовятся выводить его из искусственной комы.

Источники The Bell сообщили, что реабилитация режиссера будет проводиться в Германии. Они утверждают, что лечение и реабилитацию режиссера финансирует российская инвестиционная компания АФК «Система».

Андрей Звягинцев — кинорежиссер и сценарист. Обладатель главного приза Венецианского и лауреат Каннского кинофестивалей. Двукратный номинант на премию «Оскар» за фильмы «Левиафан» и «Нелюбовь». Андрей Звягинцев родился в Новосибирске.