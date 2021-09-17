Новосибирский театр «Старый дом» споёт сонеты Шекспира и покажет «Анну Каренину»

25 сентября новосибирский театр «Старый дом» откроет 88 сезон. Первой премьерой нового театрального сезона станет долгожданный спектакль «Анна Каренина».

Спектакль «Анна Каренина» ставит главный режиссёр театра Андрей Прикотенко. Зрителей первой в новом сезоне постановки снова удивит необычная сценография и актуальный, переписанный режиссером спектакля текст.

Следующая премьера намечена в театре на 2 и 3 ноября, однако в этот раз театр представит не традиционный спектакль, а спектакль-концерт по сонетам Шекспира.

«Петь и играть в новой постановке будут наши актёры, практически весь молодёжный состав труппы театра. Подобный проект у нас уже есть – это музыкальная группа «Эверест 9050», но новый спектакль-концерт станет более масштабной историей», – отметила директор театра «Старый дом» Антонида Гореявчева.

Третьей премьерой первой половины сезона станет спектакль «Наизнанку». Постоянная публика театра уже могла слышать название постановки благодаря проекту «Дисциплина»: его финалистом стала именно эта пьеса Карины Бесолти. Премьера постановки намечена на 17 декабря, режиссёр спектакля – Джемма Аветисян.

К работе над следующим премьерным спектаклем театр приступит сразу после новогодних праздников и 27 марта представит публике постановку по пьесе Марины Крапивиной «Наташа».

Но события «Старого дома» не ограничиваются премьерами и фестивалями. Сейчас театр готовится к реконструкции здания, начать которую должны уже в 2023 году.

«Реконструкция театра будет происходить в два этапа: на первом этапе к зданию пристроят четырехэтажный корпус, а на втором будет модернизировано действующее здание с сохранением исторического облика. Экспертизу проектной документации планируется провести до конца 2021 года», – отметила директор театра.

Напомним, в октябре этого года «Старый дом» проведет II Международный фестиваль актуального театра ХАОС и покажет новосибирской публике спектакли театров Москвы, Санкт-Петербурга, Воронежа и других городов России.