Суды приостановили эксплуатацию двух АГЗС «СибГаза», заправка которого взорвалась в Новосибирске

Заельцовский и Октябрьский районные суды Новосибирска поддержали требование Сибирского управления Ростехнадзора о приостановке эксплуатации двух АГЗС ООО «СибГаз», сообщает пресс-служба ведомства.

Сибирское управление Федеральной службы по экологическому, технологическому и атомному надзору (Ростехнадзор) провело согласованную с органами прокуратуры внеплановую проверку автомобильных газозаправочных станций (АГЗС) в Новосибирске.

«В ходе проверочных мероприятий было выявлено 60 нарушений требований промышленной безопасности при эксплуатации АГЗС, расположенных по адресам: 1-е Мочищенское шоссе, 11 и улица Инская, 5», — сказано в сообщении.

Ведомство установило, что на объектах отсутствует страхование гражданской ответственности на случай локализации и ликвидации последствий аварий, не осуществляется осмотр технологического оборудования для выявления неисправностей и их устранения.

Также сообщается, что на АГЗС «ЕвроГаз» нет данных об исправности, проверке параметров настройки клапанов, установленных на газопроводах и резервуарах, данных о сроке и порядке технического освидетельствования резервуаров, о техническом обслуживании резервуаров, газопроводов, арматуры АГЗС и другие нарушения.

По результатам проверки ведомство составило протоколы об административном правонарушении по части 1 ст. 9.1 КоАП РФ (Нарушение требований промышленной безопасности или условий лицензий на осуществление видов деятельности в области промышленной безопасности опасных производственных объектов). Материалы дела передали в суд для принятия решения.

«Заельцовский и Октябрьский районные суды города Новосибирска поддержали требование Сибирского управления Ростехнадзора и приостановили эксплуатацию двух АГЗС ООО «СибГаз» сроком на 90 суток каждую», — указано в сообщении.

Напомним, компании «Сибгаз» принадлежит газозаправочная станция, взорвавшаяся в июне на Гусинобродском шоссе в Новосибирске. В результате пожара взорвался подземный резервуар с газовым топливом, 33 человека пострадали. СУ СК России по Новосибирской области возбудило уголовное дело по части 2 ст. 238 УК РФ (Производство, хранение, перевозка либо сбыт товаров и продукции, выполнение работ или оказание услуг, не отвечающих требованиям безопасности).

После происшествия были задержаны директор и инженер АГЗС. Суд избрал меру пресечения директору компании в виде заключения под стражу, а инженера станции поместили под домашний арест. Позже в Октябрьский районный суд Новосибирска поступили многомиллионные иски к ООО «Сибгаз» о возмещении ущерба, причиненного в результате взрыва на АГЗС.