9 млрд рублей выделили Алтайскому краю на поддержку промышленных проектов

Алтайский край получил 9 млрд рублей из федерального бюджета на поддержку промышленных проектов, сообщает пресс-служба регионального правительства со ссылкой на зампредседателя правительства края Александра Климина.

9 млрд рублей направят на развитие производственной деятельности предприятий Алтайского края. По словам зампредседателя правительства края Александра Климина, средства планируется реализовать за ближайшие несколько лет.

«Недавно президентом РФ было принято решение о выделении 500 миллиардов рублей на поддержку промышленных проектов на территории России. 9 миллиардов рублей из этой суммы получил Алтайский край. За 2 ближайших года мы должны с нашими промышленниками эти деньги реализовать», — сказал Александр Климин.

Он сообщил, что в регионе проведут отбор инвестиционных проектов. Решения о поддержке будут принимать специальные комиссии, оценивая их экономическую эффективность и социальные результаты проектов, в том числе создание рабочих мест, увеличение объемов производства, выручки предприятия, а также выпуск новых видов продукции.

«Но это не говорит о том, что помощь будет оказываться каким-то единицам, избранным. Ни в коем случае. Мы работаем со всеми, у кого есть интересные идеи, перспективные проекты. Это могут быть и города, и муниципальные образования, и сельская местность. Любые проекты, ведущие к развитию, будут поддерживаться исполнительной властью Алтайского края», — добавил Александр Климин.

Господдержка создает новые возможности для региональных промышленных предприятий. Так, предприятие «Сибприбормаш» в Бийске планирует претендовать на средства в рамках модернизации производства. В 2022 году организация приобретет новое оборудование на 100 млн рублей, и государственная поддержка позволит компенсировать часть затрат.

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что с 2022 года правительство Новосибирской области будет оказывать поддержку региональным туристическим проектам, которые получили средства грантов из федерального бюджета. В области также одобрили новый вид господдержки социальных предприятий и планируют расширить поддержку социально ориентированных некоммерческих организаций.