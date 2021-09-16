Суд взыскал с минцифры Новосибирской области 199,7 млн рублей

Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск ООО «ПСК Оптиком» о взыскании 199,7 млн рублей с министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

Иск ООО «Проектно-строительная компания Оптиком» («ПСК Оптиком») подало в Арбитражный суд Новосибирской области в июле текущего года. Компания потребовала взыскать свыше 199,7 млн рублей задолженности с министерства цифрового развития и связи Новосибирской области.

В материалах суда не уточняются детали искового заявления. Как следует из судебной документации, ответчик до удовлетворения иска просил отложить рассмотрение до вступления в законную силу решения суда по другому делу компании, в котором последняя потребовала признать недействительным решение минцифры об одностороннем отказе от исполнения контракта, который был заключен министерством с «ПСК Оптиком».

В 2020 году министерство цифрового развития и связи Новосибирской области объявило тендер на оказание услуг по развитию информационно-телекоммуникационной инфраструктуры (передача данных, видеонаблюдение, контроль доступа и другое) в 233 образовательных организациях региона в рамках нацпроекта «Цифровая экономика». Начальная цена контракта составила более 398,7 млн рублей. На участие в аукционе было подано пять заявок. Победителем стало ООО «ПСК Оптиком». Компания снизила стоимость работ до 394,7 млн рублей. Второе место по итогам торгов заняло ООО «Оптиком».

В марте 2021 года УФАС по Новосибирской области сообщило о выявлении картельного сговора с участием министерства и компаний «Оптиком» и «ПСК Оптиком» при заключении госконтракта. По версии ведомства, организаторы и участники конкурса нарушили закон о защите конкуренции, организовав картельный сговор. Заказчик и исполнитель неоднократно согласовывали проект техзадания до начала торгов, а цена контракта формировалась из суммы, обозначенной исполнителем. Отметим, в апреле региональный УФАС выявил еще один картельный сговор с участием ООО «Оптиком», ООО «ПСК Оптиком».

ООО «Проектно-строительная компания Оптиком» зарегистрировано в 2010 году, основным видом деятельности организации является строительство коммунальных объектов для обеспечения электроэнергией и телекоммуникациями. Учредителем компании является Владислав Субочев, который также стал учредителем ООО «Оптиком».