Генеральный директор Сибирской хлебной корпорации ДМИТРИЙ ТЕРЕШКОВ в интервью «Континенту Сибирь» поделился своим мнением о ходе уборочной кампании, критериях, которые важно принимать во внимание при оценке ситуации, а также проблемами, стоящими перед отраслью.

— Дмитрий Михайлович, исходя из данных мониторинга минсельхоза, в Новосибирской области в этом году планируют собрать 2,7 млн тонн валового производства зерна. На первый взгляд, это очень хороший показатель, особенно если проводить параллель с неурожайным прошлым годом. Разделяете ли вы такую оптимистичную оценку ситуации или есть другие факторы, которые обязательно нужно принимать во внимание?

— Конечно же, начинаются дни, когда «цыплят начинают считать», тем более в сельском хозяйстве. На всех передовицах мы видим прогнозы «урожая» и по этому признаку хотим угадать, как страна и мы все проживем при таких «закромах».

Но есть одна проблема. Очередной «урожай» преимущественно оценивается в показателях так называемой «валовки», то есть валового сбора зерна. А ведь нужно понимать, что только одна продовольственная пшеница делится на четыре класса, не говоря о других качественных показателях, от которых зависит, сколько из этого зерна уйдет на пищевые цели, сколько — на кормовые либо технические. Именно не количество, а качественная структура урожая определяет каждый год конъюнктуру на рынке базового пищевого сырья — зерна. Это ведь то же самое, что сказать «страна выплавила в этом году столько-то миллионов тонн металла». Какого металла — стали, меди, свинца, олова? И так далее.

Например, при переработке определенное количество 2-го класса зерна заменяет почти двойной объем зерна 3-го класса. И как раз структура, а не объем урожая лучше всего характеризует качество технологий растениеводства в регионе.

Давно ставится вопрос о господдержке и стимулировании диверсификации в растениеводстве. Почему только пшеница в основном, а не рожь, которой ежегодно не хватает пищевой промышленности? Почему опять пшеница, а не рапс и не лен, которые имеют огромный экспортный потенциал?

Дальше вопрос поддержки перерабатывающего сектора. Например, если лен при маслоделании подвергать не так называемому «холодному», а «горячему» отжиму.

Это пользуется гигантским спросом в странах Азии, к которой мы намного ближе, чем традиционные южно-черноземные зоны России. Тем более перевозка масла — это не перевозка зерна, другая удельная стоимость. А затраты на такие комплексы по переработке — копеечные (по крайней мере, в сравнении с «Северным потоком»).

— Какие еще выводы можно сделать из анализа структуры урожая?

— Например, пшеница 2-го класса, которая лучше всего выращивается именно в наших почвенно-климатических условиях, имеет бОльшую производственную себестоимость, чем зерно 3-го класса. Но востребованность такого зерна и цены на него намного выше именно на азиатском рынке.

Мы каждый год стонем по поводу «недостигаемости» сибирского зерна для мирового рынка. И пробуем административными рычагами изменить ж/д тарифы на перевозки этого товара.

Скажите, а наиболее емкие потребительские рынки мира (Китай, Индонезия, Филиппины и др.) на сколько тысяч километров ближе к Сибирскому региону, чем к Краснодару и Ставрополью?

Один из проектов, который нами много лет «пробивается» на федеральном уровне, — это освоение комплексной технологии контейнерной загрузки и отправки зерна. Для этого нужны только ресурсы на оборотный парк контейнеров и «тычок» в спину «РЖД». Но кому-то это невыгодно.

Мы несколько лет детально прорабатывали этот вопрос с одним из самых крупных «держателей» контейнеров в стране — «Трансконтейнером». Им это было очень выгодно. Но когда проект «замотали», они дружно развели руками.

Хочется надеяться, что все-таки возобладает трезвая и профессиональная оценка разных сторон нашей хозяйственной жизни, или как раньше называли — «народного хозяйства».

— На этой неделе стало известно, что экспортные цены на пшеницу уже обновили семилетний максимум, при этом внутренние цены снижаются. Как вы оцениваете эту ситуацию и каков ваш прогноз по динамике цен?

— Если говорить о ценовом диспаритете на внутреннем рынке, то здесь пружина сжимается до предела. Цены на сырье внутри страны — мировые, а в потребительском сегменте искусственно сдержаны до поры. Чудес не бывает. И все это обернется очередным витком цен на повседневные товары на фоне падения платежеспособного спроса. Не нужно быть «продвинутым» экспертом, чтобы понять неблагоприятные последствия такого оборота событий. Поэтому я и не перестаю говорить о возможности комплексного подхода к анализу экономической ситуации.