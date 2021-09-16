15 сентября мэр Новосибирска Анатолий Локоть обнародовал проект постановления, в котором была обозначена дата начала отопительного сезона в этом году – 20 сентября. Но уже сейчас СГК заявила о готовности пустить тепло в отдельные дома, хотя большинству придется подождать, пока не подключат школы и другие социальные объекты.

По данным СГК, на 16 сентября центральное отопление заработало в 209 объектах Новосибирска. 174 из них составили школы и детские сады, 21 – больницы. Из жилых домов, находящихся в зоне теплоснабжения Сибирской генерирующей компании, на текущий момент, подключен только один – дом по адресу Красный проспект 159.

По словам директора новосибирского филиала СГК Андрея Колмакова, компания уже получила ряд заявок о включении теплоснабжения в жилых домах, большинство которых уже подписали акты и паспорта готовности к отопительному сезону. Но поскольку в первую очередь к подключению планируются социальные объекты (те же детские сады и больницы), которых в очереди сейчас несколько сотен, жилым домам придется подождать, как минимум, до 22 сентября. К этому дню вся социальная сфера города должна «утеплиться». И дальше в течение шести дней, до 28 сентября, в пять этапов, тепло будет поступать в жилые дома. Полностью город планируется «утеплить» к 30 сентября, то есть через десять дней после официального старта отопительного сезона.

Тем не менее, еще до конца этой недели тепло может поступить в еще три жилых дома. Остальным придется ждать своей очереди.

Пока точного графика ввода тепла в дома компания не предоставила – он будет готов в ближайшие дни. Но уже сейчас известно, что на первом этапе будут подключены Троллейный, Западный, Юго-Западный и, скорее всего, Горский жилмассивы, а также части Центрального и Железнодорожного районов.

Стоит также отметить, что в Куйбышеве и Барабинске, которые обслуживает Барабинская ТЭЦ, по данным той же СГК, отопительный сезон уже начался.