В мэрии Новосибирска утвердили новый состав и структуру Совета по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства

Возможности реализации инвестиционных проектов и перспективы взаимодействия с предпринимателями 15 сентября обсудил обновленный Совет по поддержке и развитию малого и среднего предпринимательства мэрии Новосибирска.

Повестка заседания Совета, на котором присутствовал корреспондент «Континента Сибирь», оказалась насыщенной: помимо представления нового списка задач Совета, с предпринимателями обсудили вопросы заключения концессионного соглашения в отношении объектов дорожного сервиса, изменения в перечне имущества, находящегося в муниципальной собственности, и возможность заключения новых инвестиционных проектов.

Одним из предложений по усовершенствованию работы Совета стало создание президиума, в задачи которого войдут оперативное взаимодействие с департаментом инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска, предварительная проработка актуальных вопросов и контроль исполнения решений Совета. Кроме того, будет создано четыре комиссии по следующим направлениям деятельности: проблемам и перспективам развития малого и среднего предпринимательства и института самозанятых, молодежному и социальному предпринимательству, инвестиционной деятельности и развитию городской среды, а также повышению профессиональных компетенций предпринимателей и подготовке кадров.

«Предложения по изменению структуры Совета — это результат совместной работы с предпринимателями. Работа президиума и комиссий позволит активно обмениваться информацией, формировать запросы, работать на опережение и быть более гибкими в решении задач предпринимательского сообщества. Для обсуждения вопросов Совет будет собираться раз в три месяца, и предприниматели смогут получать более оперативную связь с мэрией и тесно коммуницировать друг с другом», — отметила начальник отдела поддержки малого и среднего предпринимательства департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Галина Бросалина.

Так, один из важных вопросов заседания Совета предпринимателям представила начальник управления инвестиций департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства Наталья Ловина: «Для заключения инвестиционных договоров муниципально-частного партнерства нам не хватало нормативного документа, но сейчас документ уже на выходе, и в ближайшее время мы начнем работу по заключению таких договоров. Параллельно мы работаем с потенциальными инвесторами».

Также департамент продолжает вести работу по дополнению перечня имущества, предназначенного для субъектов малого и среднего предпринимательства. Перечень дополнили три новых объекта — о них рассказала и.о. заместителя начальника управления муниципального имущества мэрии Новосибирска Елена Гудкова.

«Объекты недвижимости, которые мы добавляем в перечень, будут представлены субъектам малого и среднего предпринимательства по итогам аукциона, и со всеми необходимыми документами можно будет ознакомиться на сайте департамента. Сейчас перечень дополнили два объекта в Первомайском районе: по улице Первомайская, 94 и Первомайская, 144 — это нежилые помещения на первом этаже жилого дома и общежития. Еще одно помещение находится в Центральном районе по улице Потанинская, 1. Все три объекта находятся в удовлетворительном состоянии», — подчеркнула Елена Гудкова.

Другим обсуждаемым вопросом заседания Совета стало заключение концессионного соглашения об установке комфортных остановочных пунктов. В связи с отсутствием заявок в феврале 2021 года открытый конкурс на право заключения этого соглашения не состоялся, но сейчас специалисты департамента прорабатывают новый проект, который предполагает установку 290 комфортных остановочных павильонов в едином архитектурном стиле по гостевым маршрутам Новосибирска.

«На сегодня концепция проекта изменилась. В преддверии Молодежного чемпионата мира по хоккею в городе утверждены гостевые маршруты, на которых необходимо установить современные комфортные остановки для жителей и гостей города. В августе этого года была создана рабочая группа по разработке условий концессионного соглашения об установке таких остановок, и сегодня рабочая группа детально прорабатывает условия и перечень остановок, которые будут включены в соглашение», — рассказал начальник департамента инвестиций, потребительского рынка, инноваций и предпринимательства мэрии Новосибирска Виталий Витухин.

Он также отметил, что опыт несостоявшегося конкурса будет учтен, и новый проект отличается от прежнего: «Новый проект предполагает установку остановочных павильонов трех видов. Первый тип остановок будет самым простым. В них будет установлено видеонаблюдение, кнопка экстренного оповещения, точка доступа к интернету и табло движения транспорта. Во втором типе вдобавок появится «умный блок», где будет отражен процесс движения общественного транспорта по типу того, что сегодня предлагается в мобильных приложениях. А третий тип, помимо прочего, будет включать еще и теплый блок для коммерческого использования».

Так, в Новосибирске планируют установить 290 остановочных павильонов разных типов. Виталий Витухин отметил, что главная функция новых остановок — не только преобразить гостевые маршруты города, но в первую очередь обеспечить комфортное ожидание транспорта для жителей. В ходе заседания Совета проект новых комфортных остановок вызвал большую заинтересованность у предпринимателей, поэтому для более подробного его обсуждения будет проведено отдельное совещание.

Таким образом, была сформирована главная задача Совета — рассказывать обо всех видах поддержки бизнеса, помогать предпринимателям в развитии дела и оперативно реагировать на вопросы и предложения предпринимательского сообщества.