Территориальный офис Росбанка, который обслуживает ключевые города Новосибирской и Кемеровской областей, а также Алтайского края, сменил своего руководителя. Вместо Дениса Колова подразделение с сегодняшнего дня возглавляет Евгений Рузавин, ранее работавший в Русфинанс Банке, также входящем в группу Societe Generale.

Евгений Рузавин имеет общий стаж работы в банковской сфере более 15 лет. Карьеру начал в 2006 году в Банке Русский Стандарт в Москве с позиции консультанта, в дальнейшем отвечал за развитие направления потребительского кредитования в Московском округе, занимался проектной деятельностью для реализации задач региональной сети банка.

С 2013 года начал свою работу в Русфинанс Банке, возглавив подразделение по развитию потребительского кредитования в Московском округе. С 2015 г. работал руководителем кредитно-кассового офиса Русфинанс Банка в Челябинске, затем являлся начальником территориального управления «Росбанк Авто» в Челябинске.

Стратегическая задача, поставленная перед руководителем подразделения, – укрепление позиций банка и наращивание объемов бизнеса в городах Сибири.



Как сообщили представители Росбанка, Денис Колов, ранее руководивший территориальным офисом в Сибири, продолжает работать в банке и сейчас возглавляет офис в Санкт-Петербурге.