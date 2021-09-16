Требования новосибирского бизнесмена к «Яндексу» за неудачную поездку на такси выросли до трех триллионов

Учредитель и гендиректор новосибирской компании «АБ Групп» Антон Демин подал два иска в арбитражный суд Москвы с требованием взыскать с компании «Яндекс» 3 трлн рублей за некачественное оказание услуг такси.

Иски в арбитраж Антон Демин подал в конце августа и начале сентября. В качестве ответчиков указаны ООО «Яндекс», ООО «Яндекс Такси» и еще несколько аффилированных с транснациональной компанией организаций. Суммы иска в обоих случаях составляют 3 трлн рублей. Как следует из заявления истца, основанием для обращения заявителя в суд послужило «некачественное оказание генеральному директору ООО «АБ Групп» Демину Антону Геннадьевичу услуг такси».

Иски суд пока вернул заявителю, поскольку арбитраж рассматривает споры хозяйствующих субъектов, а потерпевшим, как следует из заявления, является физическое лицо. Напомним, ранее Антон Демин направлял иск в арбитражный суд Новосибирской области с требованием взыскать с ООО «Яндекс Такси» полмиллиарда рублей. Согласно копии заявления, размещенной ранее в telegram-канале «Арбитр», бизнесмен пожаловался на «покушение на убийство» после поездки на авто сервиса.

ООО «АБ Групп» зарегистрировано в Новосибирске в 2015 году, специализируется на розничной торговле. Согласно сервису Rusprofile, выручка компании за 2020 год составила около полумилллиона рублей. В карточке компании указаны контакты, связанные с федеральной корпорацией «АБ климат», занимающейся монтажом и обслуживанием кондиционеров по всей стране.