Новосибирский суд освободил супружескую пару, виновную в смерти троих детей

Новосибирский суд приговорил к 1 году и 10 месяцам лишения свободы супружескую пару, которую признали виновной в смерти троих детей в пожаре. Обвиняемые были освобождены от отбывания наказания.

Новосибирский районный суд Новосибирской области вынес приговор в отношении родителей троих детей, погибших в пожаре в СНТ «Звездочка-2» на территории Криводановского сельсовета, сообщает пресс-служба суда. Каждому из супругов назначено наказания в виде 1 года и 10 месяцев лишения свободы в колонии-поселении.

Их признали виновными по части 3 ст.109 УК РФ (причинение смерти по неосторожности). Супругам было зачтено время пребывания под стражей в период с 15 октября 2020 года по 16 сентября 2021 года из расчета один день содержания под стражей за два дня отбывания наказания в колонии-поселении. В связи с фактическим отбытием наказания супругов освободили из-под стражи в зале суда.

«Меру пресечения в виде заключения под стражу Аблизиной М.В., Аблизину А.В. отменить, освободить Аблизину М.В., Аблизина А.В из-под стражи в зале суда — немедленно, до вступления приговора в законную силу меру пресечения не избирать», — сказано в сообщении.

Суд установил, что 15 октября прошлого года супруги оставили без присмотри во временной постройке на территории Криводановского сельского совета своих детей 2013, 2015 и 2017 годов рождения. В доме произошел пожар, в результате которого дети погибли.

«Обнаружив пожар, Аблизины, находясь на месте происшествия, не предприняли должных мер к сохранению жизни и здоровья детей. Опасаясь привлечения к уголовной ответственности, они скрылись с места происшествия», — уточняется в сообщении.

Вечером того же дня супруги были задержаны. В ходе допросов мать детей причастность к совершению преступления не подтвердила, а отец подтвердил в полном объеме. Уточняется, что приговор не вступил в законную силу.

Напомним, в феврале текущего года в Кировском районе Новосибирска в результате пожара погибли двое детей. Губернатор Новосибирской области Андрей Травников распорядился предпринять меры поддержки семье несовершеннолетних.