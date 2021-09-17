Сибирских предпринимателей приглашают на бесплатный семинар по импорту

21 сентября в Новосибирске пройдет семинар «ВЭД БЕЗ ФИЛЬТРОВ». Начинающим и опытным участникам ВЭД расскажут об особенностях совершения таможенных операций, содержащих объекты интеллектуальной собственности, преференциях работы с уполномоченным экономическим оператором (УЭО), таможенных гарантиях и специальных ценовых предложениях на морской фрахт из первых уст.

Мероприятие нацелено на руководителей организаций ВЭД, сотрудников служб ВЭД и логистики, юристов и бухгалтеров предприятий, совершающих внешнеторговые сделки по импорту. В ходе семинара у участников будет возможность задать экспертам свои вопросы и получить квалифицированные консультации.

Первой выступит патентный поверенный РФ и руководитель практики по интеллектуальной собственности Юлия Буренкова с презентацией «Особенности совершения таможенных операций в отношении товаров, содержащих объекты интеллектуальной собственности». Продолжится семинар докладом руководителя АО «ВЭД Агент», члена Общественного Совета при ФТС РФ, а также профильных комиссий и советов по развитию ВЭД Александра Дегтярева. Эксперт расскажет о плюсах работы с УЭО для импортера и о ценовых предложениях на перевозки из Китая.

Начальник валютного управления Банка «Левобережный» Денис Комогорцев посвятит свое выступление таможенным гарантиям и другим банковским продуктам для эффективного ведения импортной сделки. С программой мероприятия можно ознакомиться на сайте банка в разделе «Пресс-центр»/«Мероприятия и семинары» .

Семинар состоится во вторник, 21 сентября, с 13:00 до 16:30. Место проведения: ул. Кирова, 48 (конференц-зал Банка «Левобережный» на 3-м этаже). Участие в семинаре бесплатное. Количество участников ограничено. Для регистрации на семинар необходимо подать заявку на участие .

По всем вопросам обращайтесь в валютное управление Банка «Левобережный»: 8-800-3333-555 (доб. 6019, Екатерина Пятина).

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