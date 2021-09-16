Красноярский краевой суд оправдал «авторитета» Костю Канского после вердикта присяжных

Юлия Моисеева
 
Суд
Фото: pixabay.com

Суд оправдал красноярского криминального деятеля Константина Найбауэра, известного под псевдонимом «Костя Канский», которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ранее его признали невиновным присяжные заседатели.

Красноярский краевой суд 16 сентября вынес оправдательный приговор по делу Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

«Константин Найбауэр приговором Красноярского краевого суда оправдан», — сообщили в пресс-службе суда.

В понедельник присяжные заседатели единогласно вынесли Найбауэру оправдательный вердикт. Предполагалось, что в случае признания виновности подсудимого он будет отправлен под домашний арест, однако меру пресечения пришлось отменить.

Константин Найбауэр был задержан в собственном доме бойцами Росгвардии в октябре 2019 года. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в его отношении закончили расследовать в 2020 году.

По данным правоохранителей, Найбауэр длительное время возглавлял преступное сообщество Красноярска. Криминальная карьера, приписываемая «Косте Канскому», началась ещё в начале 2000-х годов.

Напомним, земляка Константина Найбауэра, красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, суд присяжных не оправдал. Предприниматель осуждён на 13 лет колонии за организацию двойного убийства.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  