Красноярский краевой суд оправдал «авторитета» Костю Канского после вердикта присяжных

Суд оправдал красноярского криминального деятеля Константина Найбауэра, известного под псевдонимом «Костя Канский», которого обвиняли в занятии высшего положения в преступной иерархии. Ранее его признали невиновным присяжные заседатели.

Красноярский краевой суд 16 сентября вынес оправдательный приговор по делу Константина Найбауэра (Кости Канского), обвиняемого по статье 210.1 УК РФ («Занятие высшего положения в преступной иерархии»).

«Константин Найбауэр приговором Красноярского краевого суда оправдан», — сообщили в пресс-службе суда.

В понедельник присяжные заседатели единогласно вынесли Найбауэру оправдательный вердикт. Предполагалось, что в случае признания виновности подсудимого он будет отправлен под домашний арест, однако меру пресечения пришлось отменить.

Константин Найбауэр был задержан в собственном доме бойцами Росгвардии в октябре 2019 года. Уголовное дело о занятии высшего положения в преступной иерархии в его отношении закончили расследовать в 2020 году.

По данным правоохранителей, Найбауэр длительное время возглавлял преступное сообщество Красноярска. Криминальная карьера, приписываемая «Косте Канскому», началась ещё в начале 2000-х годов.

Напомним, земляка Константина Найбауэра, красноярского бизнесмена Анатолия Быкова, суд присяжных не оправдал. Предприниматель осуждён на 13 лет колонии за организацию двойного убийства.