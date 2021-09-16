Сегодня обманутые дольщики долгостроев по улице Тульской вышли на пикет в сквере Крячкова рядом со зданием областного правительством. Они требовали, чтобы власти признали их права на получение жилья. Люди объявили голодовку и приготовились к долгому противостоянию. Однако акция не продлилась даже до вечера.

Дольщики двух домов по улице Тульской 80 и 82 на пикете объявили голодовку, которую собирались держать до тех пор, пока им не дадут официального документа, подтверждающего, что их проблема будет решена. С пикетчиками встретились заместитель министра строительства Новосибирской области Алексей Колмаков и заместитель начальника департамента строительства и архитектуры мэрии города Новосибирска Роман Теленчинов. Кроме того, с инициативной группой встретились представители областной прокуратуры, заверив, что процесс восстановления прав группы обманутых дольщиков взят на контроль.

По информации «Континента Сибирь», до голодовки дело не дошло, пикетчики разошлись. По словам одного из инициаторов пикета Ларисы Масловской, дольщики получили документ, на который рассчитывали. В нем говорится, что до 31 декабря 2021 с ними будет заключен договор о получении квартир в рамках масштабных инвестиционных проектов.

Дома на Тульской в 2007 году начало строить ООО «Социальный жилищный комплекс». В 2009 году работы были прекращены из-за финансовых проблем. В 2012 году новый застройщик ООО «Баутехник-Т» откорректировал проектную документацию и возобновил возведение домов. Однако уже в 2016 году строительство вновь остановилось из-за конфликта с генподрядчиком ООО «СтройЦентр». Обманутые дольщики провели в 2017 году несколько акций протеса и объявили голодовку. После судебных разбирательств новым подрядчиком по возведению объектов с 2018 года стало ООО «СМУ-9».

На этой неделе пресс-служба правительства Новосибирской области сообщила, что около 700 дольщиков домов по ул. Тульская, 80 и 82 получили ключи от своих достроенных квартир. Благодаря различным мерам господдержки старейшие долгострои региона были введены в эксплуатацию в апреле 2021 года. Проблемы еще более 180 дольщиков данных объектов решаются при помощи реализации масштабных инвестиционных проектов.

По словам замминистра строительства Новосибирской области Алексей Колмакова, долгострои на улице Тульской — одни из самых сложных в регионе с юридической точки зрения, так как на этих объектах сложились две группы дольщиков — те, кто заключал договоры долевого участия с застройщиком в соответствии с требованиями законодательства, и те, кто сделал это вне рамок ФЗ №-214 от 30 декабря 2004 года «Об участии в долевом строительстве многоквартирных домов и иных объектов недвижимости и о внесении изменений в некоторые законодательные акты Российской Федерации».

«Квартиры в достроенных домах были переданы собственникам, а для граждан, у которых не было договора долевого участия, также разработан индивидуальный механизм помощи — они получают квартиры на площадках других застройщиков, с которыми заключены масштабные инвестпроекты. Для этого дольщикам необходимо доплатить новым застройщикам не более 15,2 % от рыночной стоимости жилья», – цитирует замминистра строительства региона пресс-служба областного правительства.