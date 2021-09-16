Суточная смертность от COVID-19 вновь достигла рекорда в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса в Новосибирской области, за минувшие сутки в регионе от COVID-19 скончались 13 человек. Это максимальный показатель для области за все время пандемии.

От заболевания за сутки скончались тринадцать человек (днем ранее — 10): женщины в возрасте 47, 61, 64, 65, 81, 90 лет и мужчины в возрасте 61, 62, 63, 64, 71, 80, 83 лет. За все время от коронавируса в регионе погибли 2 828 человек.

По данным на 16 сентября, за сутки зарегистрировано 169 случаев заражения коронавирусом (днем ранее — 172). В инфекционные стационары Новосибирской области с диагнозом или подозрением на COVID-19 госпитализированы 1 666 пациентов (15 сентября — 1 730), 132 находятся в отделениях реанимации (днем ранее — 135). Аппарат ИВЛ требуется 17 пациентам (днем ранее — 15).

В Кузбассе за минувшие сутки заболевание выявили у 170 человек (15 сентября — 167), умерли четыре пациента (днем ранее — 6). Медицинскую помощь в регионе получают 1 427 пациентов с диагнозом COVID-19 (днем ранее — 1 432).

В Алтайском крае, по данным на 16 сентября, за прошедшие сутки зарегистрировано 234 случая заболевания коронавирусом (днем ранее — 232), скончались 24 человек (15 сентября — 20). В «ковидных» госпиталях с подтвержденным диагнозом лечатся 2 516 жителей региона (15 сентября — 2 541). Количество тяжелобольных составляет 526 человек (днем ранее — 528), из них 216 находятся на аппарате ИВЛ (15 сентября — 211).

Напомним, суточная смертность от COVID-19 в Новосибирской области уже достигала своего максимума в 13 человек в сентябре. По данным регионального министерства здравоохранения, четвертая волна коронавируса начнется в конце сентября. Эксперты сообщают, что она продлится два-три месяца и практически не будет отличаться от предыдущего всплеска заболеваемости. Новосибирские власти уже начали подготовку к новой вспышке коронавируса в регионе. Так, в преддверии роста заболеваемости минздрав Новосибирской области зарезервировал дополнительный запас коек для пациентов с тяжелым течением коронавирусной инфекции.