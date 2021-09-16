В новосибирском «Толмачёво» досматривают самолёт, экстренно приземлившийся из-за болезни пассажира

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» в четверг экстренно сел самолёт, летевший из Иркутска в Москву – одному из пассажиров стало плохо. На приземлившемся воздушном судне заподозрили превышение посадочного веса.
Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом 1443 Иркутск-Москва, приземлился в новосибирском аэропорту 16 сентября днём.
Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Толмачёво», решение о посадке было принято из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, который после приземления был госпитализирован в областную больницу. По словам собеседника информагентства, его состояние оценивается как удовлетворительное.
Сейчас самолёт осматривают на предмет превышения посадочного веса. Предполагается, что в пункт назначения он отправится в 15:50 по местному времени.
Получить комментарий пресс-службы аэропорта на момент публикации не удалось.
Напомним, в августе в Новосибирске из-за тумана экстренно приземлился самолёт с известной олимпийской спортсменкой.