В новосибирском «Толмачёво» досматривают самолёт, экстренно приземлившийся из-за болезни пассажира

Юлия Моисеева
 
Самолёт, Аэрофлот
Фото из архива "КС"

В новосибирском аэропорту «Толмачёво» в четверг экстренно сел самолёт, летевший из Иркутска в Москву – одному из пассажиров стало плохо. На приземлившемся воздушном судне заподозрили превышение посадочного веса.

Самолёт авиакомпании «Аэрофлот», летевший рейсом 1443 Иркутск-Москва, приземлился в новосибирском аэропорту 16 сентября днём.

Как сообщает «Интерфакс» со ссылкой на пресс-службу «Толмачёво», решение о посадке было принято из-за ухудшения самочувствия одного из пассажиров, который после приземления был госпитализирован в областную больницу. По словам собеседника информагентства, его состояние оценивается как удовлетворительное.

Сейчас самолёт осматривают на предмет превышения посадочного веса. Предполагается, что в пункт назначения он отправится в 15:50 по местному времени.

Получить комментарий пресс-службы аэропорта на момент публикации не удалось.

Напомним, в августе в Новосибирске из-за тумана экстренно приземлился самолёт с известной олимпийской спортсменкой.

Редакция «КС» открыта для ваших новостей. Присылайте свои сообщения в любое время на почту news@ksonline.ru или через наши группы в Facebook и ВКонтакте
Подписывайтесь на канал «Континент Сибирь» в Telegram, чтобы первыми узнавать о ключевых событиях в деловых и властных кругах региона.
Нашли ошибку в тексте? Выделите ее и нажмите Ctrl + Enter
 КОММЕНТИРОВАТЬ

СХОЖИЕ СТАТЬИБОЛЬШЕ ОТ АВТОРА

ОСТАВЬТЕ ОТВЕТ

  