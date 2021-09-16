Седьмой арбитражный апелляционный суд (г. Томск) удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Веста» и обязал снести в течение месяца со дня вступления решения в силу пустующее здание под кафе у станции метро Октябрьская в Новосибирске. По мнению апелляционной коллегии, иное решение легализует незаконно построенные объекты.

Как рассказывал «Континент Сибирь», Седьмой арбитражный суд г. Томска полностью отменил решение арбитражного суда Новосибирской области, который счел несостоятельными требования мэрии Новосибирска признать трехэтажное здание с террасой на крыше, по адресу Кирова, 44, незаконной постройкой и снести его. Это здание возвели чуть менее десяти лет назад под кафе-закусочную, которая так и не открылось. Примечательно, что в составе судейской коллегии был судья М. А. Фертиков, который ранее принимал решение о сносе здания в Первомайском сквере в Новосибирске, где работают рестораны Park Café и «Перчини».

Седьмой арбитражный суд принял постановление, в котором сказано, что, по мнению апелляционной коллегии, в случае отказа в удовлетворении требований, «суд своим судебным актом фактически легализует самовольно возведенный объект недвижимого имущества, официально констатируя, что объект возведен без существенных нарушений установленных норм и правил, не создает опасности для людей». Суд также установил, что «ООО «ГринПарк» и ООО «Веста» действовали явно недобросовестно, сознательно игнорируя установленный порядок». «Принимая во внимание, что земельный участок на строительство спорного объекта никогда не предоставлялся, за разрешением на строительство обращений не было, ООО «Веста» обязано освободить земельный участок. При этом, по мнению апелляционной коллегии, не имеет правового значения наличие возможности приведения спорного объекта в соответствии с установленными нормами и правилами, так как легализация объекта при вышеприведенных явно незаконных и недобросовестных действиях ответчика будет потворствовать подобным действиям и нарушать публичные интересы», – говорится в судебном постановлении.

Таким образом, суд обязал ООО «Веста» (согласно сервису Rusprofile директор организации – Дмитрий Поспелов, учредитель Ксения Дедюхина) в течение месяца со дня вступления в законную силу судебного акта снести (демонтировать) здание, площадью 763,7 кв.м., назначение которого – кафе (закусочная), и возвратить мэрии Новосибирска земельный участок площадью 1004 кв.м. Кроме того, это постановление – основание для исключения из Единого государственного реестра недвижимости сведений о характеристиках, правах, ограничении прав и обременении в отношении этого здания. Постановление может быть обжаловано в порядке кассационного производства в арбитражный суд Западно-Сибирского округа.

Напомним, в сентябре Арбитражный суд Новосибирской области удовлетворил иск мэрии Новосибирска к ООО «Веста» на сумму более 700 тысяч рублей. Такой долг компания накопила за аренду земли под неработающим с момента постройки кафе.