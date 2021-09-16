ФАС: Новосибирские медучреждения стали участниками крупнейшего картельного сговора в России

Несколько новосибирских медучреждений стали участникам крупнейшего картельного сговора на российском рынке медизделий, раскрытом ФАС.

Картель был раскрыт Ингушским УФАС России, об итогах расследования сообщили в УФАС России по Новосибирской области. По данным антимонопольного ведомства, участниками картельного сговора стали ООО «МЕДСПБ», ООО «Оптомед», ООО «Прайм», а также два индивидуальных предпринимателя. Действия участников картеля координировались со стороны производителя медицинских изделий – шприцов и одноразовых систем, ООО «МПК «Елец» из Липецкой области (находится под контролем Соле Старс Холдинг ЛЛС, США).

Расследование шло два года, затронуло 7 тыс. покупок медизделий по всей стране на общую сумму порядка 9 млрд рублей. По информации антимонопольщиков, в сговоре были задействованы несколько медучреждений Новосибирской области. Сами учреждения в УФАС не называют. Однако в картотеке дел новосибирских антимонопольщиков можно обнаружить, к примеру, решение по делу о закупке ГБУЗ НСО «ГКБ No34» одноразовых шприцов у ООО «МЕДСПБ», а липецкое ООО «Оптомед» фигурирует в качестве потенциального участника трехмиллионного тендера областной клинической больницы.

В УФАС отмечают, что в результате сговора были заключены тысячи госконтрактов на закупку инъекционных игл, одноразовых шприцов и систем для переливания крови по максимальным ценам. Эти могло привести к необоснованному росту цен на медизделия и сокращению объемов закупок. «Сговор реализовывался с использованием государственной преференции организациям-производителям отечественной продукции», — добавили в антимонопольном ведомстве. Компаниям грозят административные штрафы в размере до 50% от начальной цены контрактов, материалы дела будут переданы в правоохранительные органы.

Напомним, в январе текущего года интернет-издание «Право.RU» включило в топ самых значимых картельных дел сговор при закупках в новосибирской клинике Мешалкина. В июле 2020 года Октябрьский районный суд Новосибирска вынес приговор руководителям компаний «Фито» и «Терра» Александру Мартынюку и Якову Кузнецову по делу об ограничении конкуренции с получением сверхдоходов (ч. 2 ст. 178 УК РФ). Им назначили наказание в виде двух лет лишения свободы условно со штрафом 500 тыс. руб.

Как установило следствие, компании заранее согласовали результаты торгов и удерживали цены на 437 открытых электронных аукционах на поставку лекарств и медицинского оборудования в больницу. Сумма ущерба, причинённого в результате сговора в 2015-207 годах, составила 576 млн руб.