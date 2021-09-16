Сельхозтехникум в Новосибирской области передадут в ведение региона

Сельскохозяйственный техникум «Куйбышевский» в Новосибирской области будет передан на уровень региона, с такой инициативой выступил губернатор Андрей Травников. Это поможет сохранить учреждение и укрепить его материальную базу.

Решение о передаче сельскохозяйственного техникума на областной уровень было принято во время поездки губернатора Новосибирской области Андрея Травникова в Куйбышевский район, в которой также принял участие член комитета регионального Заксобрания по социальной политике, здравоохранению, охране труда и занятости населения Олег Иванинский.

Андрей Травников и Олег Иванинский осмотрели объекты имущественного комплекса техникума и провели совещание по вопросу его реорганизации, сообщает пресс-служба областного правительства 16 сентября.

По итогам осмотра и совещания Андрей Травников подтвердил, что для сохранения этого важного для региона учебного заведения необходима его передача на областной уровень. Губернатор отметил, что материальная база учреждения изношена, а с 2010 года в развитие техникума вкладывалось не так много средств. Некоторые помещения за это время были отремонтированы, однако оборудование, мастерские и техника серьёзно устарели.

«Проблема ещё и в том, что сегодня требования к образовательным стандартам и к лицензиям растут, и если срочно не исправлять ситуацию, то техникум может лишиться права подготовки по отдельным специальностям, что уже в этом году произошло по двум направлениям. Договорились, что правительство Новосибирской области подставляет плечо, с учётом того, что развитие системы среднего профессионального образования входит в наши приоритеты. Целесообразно сделать этот техникум подразделением областной системы СПО. Решение принято, будем его реализовывать по принципу «не навреди» и действовать поэтапно.

Со следующего года мы добавим госзадание от области, из областного бюджета – на подготовку специалистов, помогаем восстановить лицензии на те специальности, которые были утрачены в этом году, и затем готовим базу для перевода техникума на областной уровень. Это будет не подразделение НГАУ, а один из колледжей областной системы СПО», — сообщил губернатор по итогам рабочей поездки.

Как отметил Олег Иванинский, сегодня необходимо повышать престиж некоторых профессий.

«Система СПО должна готовить специалистов, ориентируясь на интересы детей, на их способности. Только системная, штучная работа позволит нам найти людей, которые любят свою профессию и продолжат ею заниматься, будь то врач, агроном, педагог или механизатор», — сказал он.

Сегодня в рамках национального проекта «Образование» из федерального и областного бюджетов вкладываются серьёзные средства в укрепление материальной базы учебных заведений региона. В результате, если раньше уровень мастерских СПО в Новосибирской области зачастую мог отставать от уровня предприятий, то сегодня можно наблюдать обратную ситуацию. Как отметили в правительстве региона, станки, инструменты и лаборатории в новосибирских колледжах, а также сельхозтехника у студентов аграрного сектора уже относятся к следующем поколению по сравнению с имеющимся сейчас заводским оборудованием.

В результате совершенствования материальной базы учебных заведений региона растёт количество их студентов — четыре года назад их было 53,5 тысяч человек, а в 2020-2021 году – уже более 64 тысяч.

Ранее сообщалось о том, что новосибирские девушки стали чаще выбирать профессии по ремонту и обслуживанию автомобилей.