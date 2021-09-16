Медицинский кластер в новосибирском инновационном районе «СмартСити» обойдётся в 20 млрд рублей

Медицинский научно-образовательный кластер, который планирует создать Федеральный исследовательский центр фундаментальной и трансляционной медицины (ФИЦ ФТМ) на территории района инновационной и научной деятельности «СмартСити» в Новосибирске, оценивается в сумму более 20 миллиардов рублей.

Строительство кластера, запланированное в рамках Федеральной адресной инвестиционной программы, обойдётся более чем в 20 млрд руб., сообщил руководитель отдела развития ФИЦ ФТМ Илья Деулин информагентству ТАСС.

«Речь идет о достаточно большом комплексе зданий, начиная от генетического центра и заканчивая инжиниринговым, креобанкинге», — сообщил Илья Деулин, отметив, что пока запланировано строительство пяти зданий средней площадью 6-8 тыс. кв. м.

Илья Деулин также отметил, что планируемые здания в основном будут относиться к научной инфраструктуре. При этом, по словам главы правового управления ФИЦ ФТМ Вячеслава Помулева, предполагается также возведение служебного жилья для сотрудников учреждений.

Ранее сообщалось, что район инновационной и научно-образовательной деятельности «СмартСити» частично расположится на территориях Академгородка и наукограда Кольцово, где находится государственный научный центр «Вектор» и строится центр коллективного пользования «Сибирский кольцевой источник фотонов» (ЦКП «СКИФ»). Площадь района составит 803 га.

На территории инновационного района планируется создание полноценной инфраструктуры. В неё войдут школы, детские сады, скверы, парки и спортивные объекты, а также многофункциональный конгресс-холл стоимостью 1,5-2 млрд руб., который предполагается возвести к 2023 году.

Строительство района «СмартСити» планируется начать уже в 2021 году, а завершить — к 2035 году. Район, как и ЦКП «СКИФ», входит в число ключевых объектов одной из зон опережающего развития Новосибирской агломерации «Наукополис».