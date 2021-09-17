Новосибирская компания разработала проект реконструкции парка в Новом Уренгое

Новосибирское архитектурное бюро Сергея Пергаева создало проект реконструкции парка «Дружба» в Новом Уренгое. Площадь территории парка составляет 6,5 Га.

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Проект реконструкции парка, по данным бюро, предусматривает новые беговые и велодорожки, пешеходные маршруты, зоны воркаута с уличными тренажерами под навесом. Для детей будет целый комплекс активностей: детские площадки, которые разделены по возрастам, скалодром, скейт-парк, веревочный парк. Для владельцев собак в парке была спроектирована специальная площадка для выгула и дог-боксы на всей территории парка. Помимо существующего озеленения планируется высадить новые деревья, кустарники и газоны.

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Поскольку большую часть года в Новом Уренгое зима, в парке будет несколько отапливаемых павильонов, где можно перекусить, отдохнуть, взять на прокат инвентарь.

Стоит отметить, что это не первый проект парка для северных городов России: новосибирское бюро ранее создавало масштабный проект по улучшению общественных пространств Ноябрьска.

Напомним, что в Дзержинском районе Новосибирска на заброшенном пустыре планируют создать уникальный для России и города ландшафтный парк в пойме реки Каменки. Работы по благоустройству территории, которая находится в границах улиц Адриена Лежена, Поселковой, Комбинатской, переулка Трикотажстроя, улиц Есенина, Трактовой и Волочаевской, планируют начать в 2022 году.