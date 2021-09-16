Крупная новосибирская сеть кофеен вышла в Якутск

7 сентября в Якутске запустилась кофейня под брендом PRIMETIME COFFEE. На сегодня в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 27 таких заведений. Как ожидается, до конца года список городов присутствия PRIMETIME COFFEE пополнится Барнаулом.

О запуске кофейни в Якутске «Континенту Сибирь» рассказал основатель PRIMETIME COFFEE Антон Горестов. По его словам, заведение открылось в сентябре и уже с первых дней смогло выйти на плановые показатели.

Напомним, что на сегодня сеть PRIMETIME COFFEE представлена только в Новосибирске. В 2019 году совместно с федеральной сетью «Кидбург» она выходила в Москву и Самару, однако на тот момент речь шла о запусках собственных мини-кофеен на площадках детских центров. В случае с Якутском реализуется полноценная франчайзинговая модель, которая должна позволить сети масштабировать свой бизнес и расширить географию присутствия. По словам Антона Горестова, в конце ноября — начале декабря планируется запустить первую кофейню под брендом PRIMETIME COFFEE в Барнауле.

Стоит отметить, что в 2021 году было запущено также две новых кофейни PRIMETIME COFFEE в Новосибирске – на Богдана Хмельницкого и проспекте Маркса. На сегодня в Новосибирске, по данным 2ГИС, работает 27 заведений под брендом PRIMETIME COFFEE. Напомним, что 14 сентября Антон Горестов подал на самобанкротство. По его словам он будет стараться договориться со всеми кредиторами, чтобы выйти из текущей ситуации и продолжить более динамичное развитие.



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