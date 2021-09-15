Суд возобновил уголовное дело новосибирской оппозиционной активистки

Суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело в отношении новосибирской активистки Яны Дробноход, которую ранее обвинили в участии в несанкционированных акциях протеста, сообщает «ОВД-Инфо».

Восьмой кассационный суд отправил на новое рассмотрение уголовное дело активистки Яны Дробноход из Новосибирска, ранее выступавшей в поддержку экс-губернатора Хабаровского края Сергея Фургала и оппозиционного политика Алексея Навального. Ее обвинили по ст. 212.1 УК РФ (неоднократное нарушение правил проведения публичных мероприятий).

Решение суда о прекращении дела в апреле текущего года обжаловала прокуратура. По мнению обвинения, активистка не компенсировала причиненный интересам государства вред. Повторное рассмотрение дела начнется примерно через месяц, сообщает telegram-канал SOTA со ссылкой на девушку.

«Сегодня у меня был суд по тому, что прокуратура Новосибирской области подала в кассационную инстанцию мое дело по 212.1 статье для того, чтобы возобновили все-таки это уголовное дело. Суд первой инстанции, второй инстанции оставили это все без изменений, а сегодня кемеровский кассационный суд решил возобновить статью. Буквально через три недели дело вернется в Новосибирск, и начнется очередное «судилище»», — рассказала Дробноход telegram-каналу SOTA.

Напомним, Яну Дробноход заключили под стражу после несанкционированной акции протеста в конце января. В марте Центральный районный суд Новосибирска постановил прекратить уголовное преследование активистки и назначил ей штраф в размере 40 тыс. рублей, который женщина уже выплатила. Решение суд обосновал тем, что Дробноход внесла пожертвование социально-реабилитационному центру для несовершеннолетних «Виктория».