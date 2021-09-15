49-летний мужчина скончался от COVID-19 в Новосибирской области

По данным оперативного штаба по предотвращению распространения коронавируса, за последние сутки в Новосибирской области от COVID-19 скончались 10 человек. Среди них — 49-летний мужчина.

По данным на 15 сентября, от коронавируса за минувшие сутки скончались десять жителей Новосибирской области (14 сентября — 9): мужчины в возрасте 49 и 73 лет, две 57-летний женщины и женщины в возрасте 61, 62, 67, 79, 84, 87 лет. Всего от заболевания в регионе погибли 2 815 человек.

За сутки коронавирусную инфекцию выявили в 172 жителей Новосибирской области (днем ранее — 168). В инфекционных стационарах с диагнозом COVID-19 или подозрением на него находятся 1 730 пациентов (днем ранее — 1777), 135 лечатся в отделениях реанимации (днем ранее — 141). Аппарат ИВЛ требуется 15 пациентам (14 сентября — 22).

В Алтайском крае за прошедшие сутки зарегистрировано 232 новых случая заражения коронавирусом (днем ранее — 232), от заболевания скончались 20 человек (днем ранее — 20). В инфекционных госпиталях с подтвержденным диагнозом находятся 2 541 пациент (14 сентября —2 591). Тяжело переносят заболевание 528 жителей региона (14 сентября — 523), 211 из них требуется аппарат ИВЛ.

В Кузбассе заболевание за сутки выявили у 167 человек (днем ранее — 169), скончались шесть пациентов (днем ранее — 5). В медицинских стационарах, в обсерваториях и на домашней 14-дневной изоляции находится 11 220 жителей региона, медицинскую помощь получают 1 432 пациента с диагнозом COVID-19 (днем ранее — 1 449).

Напомним, по данным министерства здравоохранения Новосибирской области, четвертая волна коронавируса начнется в конце сентября. По словам новосибирского врача-инфекциониста, очередной всплеск заболеваемости продлится два — три месяца. Для формирования коллективного иммунитета к коронавирусу в регионе необходимо привить более 1,3 млн человек, при этом, по последним данным, в Новосибирской области завершили курс вакцинации от COVID-19 649 918 жителей.