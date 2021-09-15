Пропускная способность красноярского аэропорта увеличится вдвое благодаря новой рулёжной дорожке

В аэропорту Красноярска запущена новая магистральная рулёжная дорожка, за счёт которой число взлётов и посадок самолётов увеличится вдвое. Её строительство шло с 2019 года.

Новая магистральная рулёжная дорожка для самолётов, увеличивающая число взлётов и посадок с 12 до 24 в час, запущена в международном аэропорту Красноярска («Емельяново») 15 сентября.

«Это даст возможность предлагать авиакомпаниям больше временных слотов в пиковые часы», – цитирует пресс-служба правительства Красноярского края генерального директора аэропорта Андрея Метцлера, который также отметил, что теперь взлёты и посадки в аэропорту будут совершаться каждые три минуты.

Дорожка расположена параллельно взлётно-посадочной полосе. Она призвана обеспечивать руление самолётов к стоянкам без помех для других воздушных судов при взлёте и посадке.

В связи с открытием магистральной рулёжной дорожки международный аэропорт Красноярска получил новый сертификат соответствия, который действует до 14 апреля 2025 года. О получении документа объявил во время церемонии прибывший в регион глава Росавиации Александр Нерадько.

Магистральная рулёжная дорожка в красноярском аэропорту возводилась с 2019 года. Решение о создании объекта было принято в 2018 году после встречи губернатора региона Александра Усса с президентом России Владимиром Путиным. Глава государства поручил правительству РФ поддержать проект, на работы были выделены средства из федерального бюджета.

Напомним, о развитии воздушного транспорта в Красноярском крае глава региона говорил с президентом России на встрече в мае. Александр Усс, в частности, рассказал о планах соединить взлётно-посадочные полосы аэропортов «Черемшанка» и «Емельяново». В свою очередь, Владимир Путин отметил, что создание авиационного узла в регионе, где пересекаются различные маршруты, — «абсолютно естественное дело». Также, по словам губернатора, готовность новой рулёжной дорожки на тот момент составляла 90%.

Ранее также сообщалось о том, что правительство России не одобрило проект строительства метро в Красноярске.