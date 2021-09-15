Пункты вакцинации от COVID-19 заработают на избирательных участках Новосибирска

Свыше 100 пунктов вакцинации от COVID-19 будут работать во время выборов на избирательных участках Новосибирска, сообщает пресс-центр мэрии.

Вакцинироваться от коронавируса можно будет во время выборов 17-19 сентября в Новосибирске. На избирательных участках города будут действовать 114 прививочных пунктов.

«Для вакцинации необходимо иметь при себе следующие документы: сертификат профилактических прививок (форма 156/у-93 при наличии), паспорт, страховой полис, СНИЛС», — уточняется в сообщении.

В частности, в Дзержинском районе Новосибирска на избирательных участках будут действовать восемь пунктов вакцинации, в Калининском районе — 13. 14 прививочных пунктов развернут на участках в Кировском районе города, 19 установят на избирательных участках Ленинского района Новосибирска. Поставить прививку от коронавируса в Советском районе можно будет на семи избирательных участках, на трех — в Первомайском районе города. С полным списком прививочных пунктов можно ознакомиться по ссылке.

Напомним, голосование на выборах 2021 года в Государственную Думу РФ продлится с пятницы по воскресенье текущей недели — 17, 18 и 19 сентября, основной день голосования — 19 сентября. О том, как найти свой участок на предстоящих выборах и где узнать информацию об участвующих в них кандидатах по своему округу — в материале «Континента Сибирь».

Отметим, поставить прививку от коронавируса можно также в медучреждениях города и торговых центрах — для удобства жителей Новосибирска и Новосибирской области создана интерактивная карта пунктов вакцинации от коронавирусной инфекции и лабораторий, где можно сдать ПЦР-тесты и анализы на антитела.