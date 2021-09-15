До конца октября текущего года в микрорайоне «Ясный берег» в Новосибирске установят остановку.

Застройщик микрорайона «Ясный берег» в Новосибирске выделил землю под строительство остановочного павильона. Сейчас, чтобы добраться до правого берега города, жителям микрорайона необходимо доезжать до площади Карла Маркса и пересаживаться на другой транспорт, хотя это и долго, и дорого: людям, работающим на правом берегу, приходится каждый день тратить около ста рублей на дорогу.

В ситуацию вмешался депутат Госдумы РФ от «Единой России» Виктор Игнатов. Он инициировал совещание в мэрии Новосибирска, где придумали, как решить проблему жителей. Так, маршрут №2, который ходит с вокзала «Новосибирск-Главный», продлили до микрорайона «Ясный берег».

«Мы добились, чтобы организовали торги. Но никто не заявился. Мы начали с перевозчиками вести переговоры. Нашли перевозчиков, которых убедили, что давайте вы попробуете. Вот они поставили две «Газели». Маршрут среди людей пользуется популярностью», — отметил Игнатов.

Теперь в микрорайоне «Ясный берег» нужен остановочный павильон. Виктор Игнатов побывал на месте, где планируется разместить остановку. По его словам, до конца октября в микрорайоне появится временная установка.

«Сейчас нужно провести экспертизу участка. Необходимо посмотреть, нет ли там люков, не проходит ли теплотрасса. Также надо определить, как маршрутка будет разворачиваться, чтобы все было безопасно. После того, разработают проектно-сметную документацию, остановочный павильон установят. До конца октября здесь поставят временную остановку», — сказал Виктор Игнатов.

Напомним, в августе в Новосибирске объявили аукцион на установку десяти остановочных павильонов. До 1 октября конструкции разместят по улице Сибиряков-Гвардейцев, 62, на остановках «Кафе Лада», «Завод Химконцентратов», «Посёлок Спартака», «Управление механизации», «Улица Тайгинская» и «Посёлок Клюквенный».