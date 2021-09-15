Сотрудник новосибирского завода имени Чкалова отправится в колонию за убийство начальника

Суд вынес приговор сотруднику новосибирского авиационного завода имени Чкалова, обвинённому в убийстве замначальника одного из цехов предприятия. Мужчина отправится в колонию на 12 лет.

Дзержинский районный суд Новосибирска вынес приговор 37-летнему Владимиру Кожекину, обвиняемому по ч. 1 ст. 105 УК РФ (убийство).

Как сообщили в прокуратуре Новосибирской области 15 сентября, Кожекин обвиняется в убийстве своего руководителя по службе — заместителя начальника цеха Новосибирского авиационного завода имени В.П.Чкалова.

По данным суда, преступление произошло 30 октября 2019 года. После окончания рабочего дня Кожекин дождался начальника возле проходной завода и проследовал за ним до остановки общественного транспорта «Сад Дзержинского».

«Там на почве личных неприязненных отношений злоумышленник произвёл один выстрел из неустановленного самодельного огнестрельного оружия в голову потерпевшего, после чего с места преступления скрылся. От полученного ранения 46-летний мужчина на следующий день скончался в больнице», — рассказали в прокуратуре.

Свою вину в преступлении мужчина не признал. Его приговорили к 12 годам колонии строгого режима.

Приговор в законную силу ещё не вступил.

Напомним, в сентябре прокуратура потребовала построить на заводе имени Чкалова в Новосибирске очистные сооружения.