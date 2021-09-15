50 новых детских площадок установили в Новосибирске за лето

Сюзанна Закарян
 
ЕР детские площадки
Фото предоставлено Единой Россией

Депутат Государственной думы РФ Виктор Игнатов и председатель Совета депутатов города Новосибирска Дмитрий Асанцев проверили готовность трех детских площадок, установленных в рамках проекта «Единой России» «Территория детства».

Площадки по проекту «Территория детства» установили на улице Гэсстроевская во дворах домов №83 и № 2/1, а также во дворе дома №207 на улице Зорге.

По словам председателя Совета депутатов Новосибирска Дмитрия Асанцева, за лето установили 50 детских площадок,  а за три года в городе появилось 110 детских и спортивных городков.

Виктор Игнатов

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«Мы стараемся отстаивать интересы новосибирцев, в частности молодых родителей и их детей и благодарны, что мы находим понимание на федеральном уровне, где наши проекты поддерживают. Это сотрудничество важно, так как позволяет решать проблемы людей», – рассказал депутат.

Дмитрий Асанцев также напомнил, что  с 2019 года мэрию Новосибирска просили разработать программу по благоустройству дорог в частном секторе, но этот вопрос до сих пор не был решен: «Мы были вынуждены обратиться к нашим коллегам в Заксобрание, а также к депутатам Госдумы, чтобы использовать их возможности. В итоге мы получили 180 миллионов рублей на обустройство дорог в частном секторе и тротуаров. Люди об этом просят, это необходимо. И это пример того, что актуальные проблемы решать возможно».

По словам депутата, жители Новосибирска сформировали очередной наказ – помимо детских городков устанавливать воркаут-комплексы, которые необходимы, чтобы молодежь могла заниматься спортом.

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