Обвиненный в мошенничестве топ-менеджер новосибирского банка оправдан судом

Железнодорожный районный суд Новосибирска вынес оправдательный приговор бывшему заместителю председателя правления банка «Пушкино» Павлу Чернявскому, которому ранее инкриминировали мошенничество.

Как сообщили в Железнодорожном районном суде, Павел Чернявский был оправдан по предъявленному обвинению в связи с отсутствием в его действиях составов преступлений. За экс-банкиром признано право на реабилитацию и обращение в суд с требованием о возмещении имущественного и морального вреда, связанного с уголовным преследованием.

Напомним, бывшему заместителю председателя правления банка «Пушкино» было предъявлено обвинение по статьям 159 и 174 УК РФ. Банкира подозревали в мошенничестве с использованием служебного положения и легализации денежных средств. Уголовному преследованию предшествовал отзыв в 2013 году Центробанком лицензии у ОАО АБ «Пушкино».

По информации регулятора, банк лишился лицензии, поскольку проводил высокорискованную кредитную политику по размещению средств в низкокачественные активы, не создавая резервов на возможные потери. Кроме того, банк представлял в ЦБ недостоверную отчетность, скрывающую отрицательный капитал. Свой отпечаток на ситуацию наложили и события вокруг миллиардера Сергея Полонского, которого участники рынка считали связанным с банком.

Как ранее сообщал «Континент Сибирь», в Новосибирске находился один из ключевых офисов банка «Пушкино». По данным источников «КС», проблемы у банка начались после известных событий с Сергеем Полонским, когда он был помещен в камбоджийскую тюрьму. По данным СМИ, именно банк «Пушкино» мог быть участником скандального дела вокруг вывода активов компании «Поток». В частности, владелец национального резервного банка Александр Лебедев ранее отмечал, что обращался в правоохранительные органы с просьбой разобраться в сложившейся с «Пушкино» ситуацией, предполагая, что речь идет о многомиллиардных хищениях и подготовкой к преднамеренному банкротству.