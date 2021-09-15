Руководитель ансамбля «Insula magiсa» в интервью «Континенту Сибирь» о пройденном пути, соратниках и коллегах, планах на будущее, предстоящем сезоне и юбилейных концертах.

10 сентября ансамблю «Insula magiсa» исполнилось сорок лет, последние тридцать из которых коллектив является штатным ансамблем Новосибирской государственной филармонии, гастролировал в более чем 20 странах, принимал участие во многих международных фестивалях. Практически все это время мы были знакомы с руководителем коллектива Аркадием Бурхановым.

Он интересный, увлеченный человек, по-своему яркий. Еще до его появления в любом месте сначала появляется его умная улыбка. В своей любви к старинным музыкальным инструментам он одержим, как и в любви к старинной музыке. Он живет в этом мире и чувствует там себя абсолютно комфортно. Страстно ее пропагандирует. Если вы хотите его о чем-то спросить, знайте, вы получите исчерпывающий ответ и это займет некоторое время.

Аркадий не приемлет стереотипы. Наверное, это в нем от настоящего ученого, ведь он профессор консерватории. Когда при нашей последней встрече он рассказал мне, как они с Анной Недоспасовой настолько углубились в старинную музыку, что теперь смотрят на барочную, как бы «снизу», я не удивился. Но у уважаемого знатока и исполнителя барочной музыки, народного артиста России Александра Рудина, когда во время нашей беседы я рассказал об этом, от восхищения приподнялись брови. «Здоров, молодцы!» оценил он.

Эта основательность пришлась ко двору, когда Аркадий стал заниматься общественной работой, возглавив профсоюз музыкантов и став серьёзной занозой для многих чиновников. Ни один подготовленный в недрах министерства документ он не принимает на веру, а уж тем более инструкцию по его выполнению. Инициатива будет подвергнута серьёзному и скрупулёзному анализу на соответствие законов и общественности будут даны исчерпывающие комментарии как отрицательные, так и положительные. Как-то на мой вопрос об его отношении к новым трактовкам очередного закона, не во всем совпадающим с принятыми в министерстве, региональный экс-министр культуры Игорь Решетников отметил: «Собственно, а что обижаться, надо услышать, он нередко говорит очень здравые вещи, о которых у нас нет времени даже подумать».

В околомузыкальных кругах даже бытовало мнение, что Аркадию надо выдвигаться в думу. Мы говорили с ним об этом. Я посчитал правильным не рекомендовать это делать. Моя логика проста. К его мнению кто считает нужным, прислушивается, так он и так его выскажет, как опытный эксперт. А вот старинная музыка может на какое-то время потерять одного из своих генералов.

10 сентября стартовал сдвоенный юбилей его коллектива. В связи с чем Аркадий ответил на вопросы «Континента Сибирь».

Аркадий Бурханов – художественный руководитель ансамбля старинной музыки «Insula magica», заслуженный артист РФ (2004); профессор кафедры народных инструментов Новосибирской государственной консерватории имени М. И. Глинки (2012). Окончил факультет народных инструментов Новосибирской консерватории по классу гитары А. М. Клюева (1986), совершенствовал мастерство в Пражской академии искусств (1988, 1989, 1991), в Высшей школе музыки Штутгарта (Германия), в Лондонском королевском музыкальном колледже, прошел курсы мастерства по специальности «лютня» профессора Ксавье Коэпе (Франция) и «Коллегии старинной музыки» Московской консерватории (1993). В Новосибирской консерватории работает с 1986 г. Воспитал более 30 гитаристов. В их числе – лауреаты международных конкурса М. Гольдорт, Т. Косарева, двух МК Ю. Старосотников, Я. Повольских. Ученики работают в исполнительских коллективах и учебных заведениях Москвы, Санкт-Петербурга, Перми, Новосибирска, Якутска, Кызыла, Владивостока, в городах Украины, Беларуси, Болгарии, Германии. Бурханов владеет многими инструментами помимо гитары: лютня, лира, теорба, виола да гамба, шалмей, крумхор.

– Аркадий, возглавляемому Вами коллективу исполнилось 30 лет. Это верная дата и если да, то включает ли она те годы, когда коллектив еще не был филармоническим? Вообще вся ситуация с созданием коллектива может быть использована для интеллектуального романа. Только я уже слышал несколько версий его создания. Мне бы хотелось, чтобы вы, как его многолетний художественный руководитель, внесли в эту ситуацию ясность. Как говорится, без спешки, подробно, в деталях. Чтобы всем стало понятно, как зарождался ансамбль старинной музыки, как он родился, стал филармоническим и попутно собрал великое множество наград

– Дата начала моей работы в качестве художественного руководителя и солиста ансамбля ранней музыки как отдельного структурного подразделения Новосибирской филармонии – 1 января 1991 года и это зафиксировано в моей трудовой книжке. Естественно, что на такую должность не назначают с чистого листа и без соответствующего опыта работы. Так же, как любой человек, творческий коллектив отмечает и начало своей трудовой деятельности, и день своего рождения. В нашем случае между этими событиями прошло 10 лет – тоже круглая дата, потому 15 лет назад мы отметили свой первый двойной юбилей 15/25 лет и вот, сейчас нам уже 30/40!

Годом «рождения» ансамбля, созданного студентами Новосибирской консерватории имени М. И. Глинки, мы считаем 1981-й. Именно в этом году ансамбль, появившийся годом ранее, принял название «Insula Magica» и в декабре этого года состоялись первые концертные выступления, а в сентябре 1981 года я стал студентом первого курса и сразу же влился в этот коллектив, поскольку уже имел опыт игры старинной музыки, приобретенный за годы обучения в Музыкальном училище при Московской консерватории. Создавала ансамбль и руководила им в первые годы студентка дирижёрско-хорового факультета Наталья Головнёва, а автором названия был, тоже тогда ещё студент теоретико-композиторского факультета, Андрей Лесовиченко, он же был автором первых литературно-музыкальных композиций, я же занимался инструментальной частью. С тех пор моя деятельность по исполнению и изучению старинной музыкой в составе ансамбля практически не прерывалась.

Наши создатели были тогда старшекурсниками и вскоре окончили обучение, мы же продолжали собираться, потому как не представляли себя вне ансамбля. Естественно, студенческий состав менялся каждый год. Накануне окончания консерватории мы начали подумывать о профессиональной карьере и прослушивались в филармонию, помню, как удивлялся Арнольд Михайлович Кац, когда слушал наш блокфлейтовый квартет в Большом зале консерватории: «Где же вы научились играть на этих инструментах?» – спрашивал он. Филармонии мы понравились, но тогда мнения руководства разделились: худрук Елена Ивановна Потапьева планировала взять нас в лекторийный отдел, однако, тогдашний руководитель и создатель Камерного хора Б. С. Певзнер считал, что ансамбль должен быть при хоре, и он начал создавать у себя подобный ансамбль. По сути, он им и руководил: подбирал программу, кадры – так в июле 1986 я и попал в Камерный хор. Однако почти через год Певзнер уехал в Грузию и хор возглавил Игорь Викторович Юдин, предложив мне руководство ансамблем, так что сезон 1987-1988 мы оба начинали уже в новом качестве художественных руководителей. Через пять лет работы с хором в 1991-м мы небольшим инструментальным составом решили заняться самостоятельным творчеством и в 1992 состоялась наша первая поездка на фестиваль старинной музыки в Прагу. Ансамблю было возвращено и первоначальное название «Insula Magica».

– Аркадий, коллектив, который вы возглавляете, достаточно редкое явление на российской сцене. Популярность старинной музыки переживала за это время взлеты и падения. Это неизвестные классические работы и уж не попса тем более. Как вам живется в таком вареве?

– Жилось нам всегда непросто, особенно, когда ещё не было интернета. Не хватало нотного материала, записей, инструментов, струн и, главное, общения с коллегами. Большую поддержку, в отличие от наших коллег в других городах, мы получали тогда от Новосибирской филармонии. Огромное спасибо хочется сказать Владимиру Григорьевичу Миллеру, директору филармонии, с которым вместе мы пережили тяжелейшие кризисные моменты конца прошлого века.

– Хорошо, а скажите, что связывало вас с известным человеком по фамилии Курентзис? Кто кому помог освоиться на просторах средних веков?

– Судите сами, к моменту появления Теодора в Новосибирске, у нашего ансамбля уже были и подготовленные музыканты и, главное, музыкальные инструменты, необходимые для исполнения ранних опер в историческом варианте. Мы сразу стали активно сотрудничать с театром, даже работали там по совместительству некоторое время. Наш солисты Юлий Гайколова и Виталий Полонский уехали с Теодором в Пермь, а затем и в Санкт-Петербург. В театре и сейчас остались музыканты, которых Курентзис заразил барочной музыкой, и они продолжают её исполнять вне рамок оперно-балетных постановок, однако театр до сих пор так и не смог приобрести необходимый для этого клавесин. Я не говорю уже о теорбе, виолах, органе.

– Сейчас многие претендуют на то, что именно они аутентично исполняют барочную музыку. Насколько я знаю, вы с Анной Недоспасовой настолько углубились в этот процесс, что смогли подойти к нему снизу из глубины веков. Насколько это интересно и насколько обогатило коллектив и, значит, его поклонников?

– Да, прежде чем начать исполнять музыку барокко, мы долго осваивали предыдущие эпохи и музыку более далёкую от современного слушателя. Кстати, слово «аутентизм» сейчас вышло из моды, поскольку не совсем точно отражает суть процесса. Вариантов названий много, но нам больше нравятся варианты «историческое исполнительство», или «исполнительство на исторических инструментах». Именно сами инструменты, конечно, их современные копии, на которых мы играем, являются определяющим элементом при воссоздании звучащей среды прошедших эпох. Можно сказать, они задают основные «правила игры», с которыми вынуждены считаться и вокалисты, исполняющие эту музыку.

– Вот, кстати, об Анне Недоспасовой. Она при всей ее скромности и малозаметности оказывает огромное влияние на коллектив и на филармонию в целом. Она готовит и самостоятельные программы. Будет ли продолжена эта ее авторская деятельность и сохранится ли она в рамках коллектива?

– Каждый солист нашего ансамбля самостоятельно разрабатывает своё направление и в этом наша сила. Мне не нужно сегодня ими руководить и объяснять, как следует правильно исполнять то или иное произведение, как я делал в годы, когда в ансамбль приходили неопытные в этом деле молодые музыканты. Так, например, Сергей Адаменко, специализирующийся на старинных щипковых инструментах, даже начал заниматься их изготовлением. Елена Кондратова и Иван Ткаченко лучше меня разбираются в исполнении вокальной музыки и помогают работать с вновь приходящими к нам певцами. Анну Недоспасову я пригласил в ансамбль 24 года назад, за эти годы она прошла огромную школу: получила первый российский диплом по специальности «клавесин», стала кандидатом музыковедения, доцентом консерватории и т.д., и т.п. Этот огромный багаж востребован не только в проектах ансамбля и, я считаю, что каждый из наших артистов не только имеет право, но и просто обязан реализовывать свой потенциал наиболее полно и в соответствии со своими интересами в том числе вне рамок ансамблевой деятельности. Это многократно увеличивает и потенциал самого ансамбля.

– В вашем репертуаре серьезное место заняло творчество Микаэла Таривердиева. Композитор знаковый, всегда имеющий своих ценителей и более того из года в год набирающий популярность, что особенно заметно на фоне тех, кто эту популярность теряет. Как сложилось, что коллектив старинной музыки заинтересовался пропагандой творчества современного тихого композитора? А у вас нет желания сделать абонемент на три, скажем, концерта, может быть четыре, с развернутой программой творчества этого замечательного композитора? С кем еще вы сегодня охотно сотрудничаете?

– Творческий процесс – он ведь непредсказуем… Так, до знакомства с Верой Гориславовной – вдовой Микаэла Таривердиева – мы и представить себе не могли, что будем с удовольствием исполнять его музыку, но это пока только музыка со сказочными и историческими сюжетами. Возможно, эта сфера его творчества будет нами расширена.

– А что можно ждать от коллектива в плане творческих исканий, новых имен, инструментов? Будут ли оперные произведения, танцевальные?

– Музыкантов и авторов, с которыми хотелось бы сотрудничать, очень много, но пока очень сложно строить какие-либо планы в этом отношении. Хотелось бы многого, но, к сожалению, не всегда позволяют ресурсы. Крупные проекты требуют больших затрат, и не только материальных, но зачастую такие проекты оказываются одноразовыми. Продолжается наше сотрудничество с ансамблем исторического танца «Медиваль». На ближайшем же концерте мы вместе покажем ещё пару новых танцев эпохи барокко. Продолжится наше совместное музицирование и с близким нам по духу ансамблем «Street fiddlers».

– О приятном. Ваше участие в телеконкурсе «Квартет 4×4» на канале «Культура» не осталось незамеченным. Огромный успех, вы в финале. У вас призовое место. Этот успех как-то повлиял на ваше место в коллективе филармонии, среди других аналогичных коллективов и появились ли у вас новые слушатели? Выросла ли аудитория?

– Действительно, приятно сознавать, что некоторые наши коллеги по филармонии изменили свое отношение к ансамблю и тому направлению, которым мы занимаемся. К сожалению, нам так и не удалось воспользоваться специальным призом от Московской филармонии в виде поддержки гастрольных проектов. Причина вполне понятна – пандемия. Новые слушатели и поклонники, конечно, появились, ведь нас смотрела не только вся Россия, но, благодаря интернету, практически весь мир!

– Возвращаемся к тому, с чего начали. У вас юбилей. Время подвести некий итог. Что вы для себя вынесли за это время, что сохраните и что забудете, при этом с радостью?

– О, это философские вопросы, ответы на которые заняли бы слишком большой объём. Не так давно я осознал довольно банальную истину, что наше название, это не просто название, а программа существования коллектива. «Волшебный остров» – русский перевод названия в общем-то не нуждается в каком-либо толковании. В принципе любая музыка должна быть волшебной, если это настоящая музыка и адекватно исполнена, но я убежден, что, чем древнее музыка, тем она волшебнее… Что хотелось бы забыть? – да всё, что мешает нам создавать это очень хрупкое волшебство…

– Расскажите о ваших планах на юбилейные торжества. Что это будет? Один большой Гала или цикл концертов?

– Мы открываем «юбилейный» сезон программой, связанной с 300-летием окончания Северной войны, это слишком большой и значимый повод для концерта, поэтому мы решили все основные торжественные мероприятия провести на праздничном концерте в феврале, предположительно 5-го числа.

– В заключении о том, что мы услышим и увидим в будущем, надеюсь спокойном и светлом?

– Давно мы не проводили фестивалей ранней музыки с приглашением наших старых и новых друзей и коллег. Наши музыкальные горизонты продолжают расширяться, мы поднимаем новые и новые пласты интереснейшей музыки прошлого!

Прямая речь

Игорь Решетников,

экс-министр культуры Новосибирской области

– Аркадий Бурханов всегда всё делал для людей. Как блестящий музыкант и руководитель ансамбля старинной музыки, как профессор консерватории и как общественный деятель.

Его педантичность, желание понять проблему до ее основания, до сути, правильное прочтение законов, документов, инструкций, рекомендаций нередко позволяли по-иному взглянуть на вопрос. Такие люди не всегда удобны, с ними не легко. И у меня возникали трения. Но в конечном итоге мы все вопросы решали.

Большое видится на расстоянии. Аркадий большой человек, большой музыкант. Области, нашей региональной культуре повезло, что у нас есть такой музыкант, есть такой коллектив, который уже сорок лет занимается изучением и исполнением старинной музыки. С нетерпением жду концертов коллектива в рамках юбилейного года.

Ярослав Малянов,

юрист-аналитик, помощник депутата Государственной думы РФ

– Не побоюсь показаться высокопарным, но «Insula Magica» – настоящая жемчужина среди филармонических коллективов не только Новосибирской области, но и страны в целом. Многие годы с женой ходим на их концерты, а теперь еще и приводим детей, которые в буквальном смысле слова выходят поверившими в сказку после окончания представления. И конечно же основой и движителем жизни данного коллектива является его основатель и бессменный художественный руководитель, заслуженный артист России Аркадий Бурханов, дружбой с которым гордится моя семья…

София Бачаева,

солистка оперы Новосибирского театра оперы и балета (НОВАТ)

– Так получилось, что ансамбль «Insula magica» стал моим первым «профессиональным домом». Здесь я узнала, что значит быть по-настоящему профессиональным музыкантом и с трепетом относиться к своему делу.