Мобильными ФАПами оснастят все центральные районные больницы Новосибирской области

Губернатор Новосибирской области Андрей Травников сообщил, что в ближайшее время все центральные районные больницы (ЦРБ) региона будут иметь мобильные фельдшерско-акушерские пункты (ФАП).

Первичное звено здравоохранения активно развивается в районах области. Губернатор Андрей Травников в ходе рабочей поездки 14 сентября ознакомился с работой отремонтированной в рамках нацпроекта «Здравоохранение» детской поликлиники при Каргатской ЦРБ, а во время рабочей поездки 15 сентября в селе Убинское посетил отремонтированную в рамках национального проекта «Здравоохранение» детскую поликлинику при Убинской центральной районной больнице, сообщает пресс-служба правительства Новосибирской области.

В рамках нацпроекта «Здравоохранение» в 2020 году в Каргатском районе провели капитальный ремонт детского поликлинического отделения. В нем организовали отдельную регистратуру, зону комфортного ожидания с горячей и холодной водой, комнату матери и ребенка. В здании появились отдельный вход для детей с ОРВИ, кабинеты УЗИ, ЭКГ и детского стоматолога. Стоимость работ составила 6 млн рублей. На средства также приобрели оборудование, медицинские изделия, мебель и другое.

При этом поликлиника для взрослых все еще ждет обновления. Губернатор поручил министру здравоохранения Новосибирской области Константину Хальзову найти способ включить учреждение в программу реконструкции поликлиник. Совет ветеранов обратился к главе региона с просьбой оснастить учреждение передвижными ФАПами для медицинского обслуживания жителей удалённых от Каргата населённых пунктов. Прежде всего, маломобильных граждан и граждан пожилого возраста.

Губернатор подтвердил, что в ближайшее время все ЦРБ Новосибирской области будут иметь мобильные ФАПы. Для Каргатской больницы ФАП будет по плану приобретен в 2022 году, а в этом году жителей отдалённых сел Каргатского района будет дополнительно обслуживать или мобильная бригада из Новосибирска, или передвижные ФАПы соседнего Чулымского района. Соответствующее поручение решить эту задачу губернатор дал министерству здравоохранения области. Кроме того, на 2022 год в региональной программе строительства ФАПов стоит возведение такого объекта в селе Первотроицк Кубанского сельсовета, а всего в области ежегодно вводится в строй не менее 30 ФАПов.

В Убинском районе в прошлом году провели капитальный ремонт детской поликлиники на сумму 6,8 млн рублей. Работы были выполнены в рамках регионального проекта «Развитие детского здравоохранения, включая создание современной инфраструктуры оказания медицинской помощи детям» нацпроекта «Здравоохранение» .

«Сегодня приоритет номер один для правительства Новосибирской области – здравоохранение. И на примере Убинского мы в очередной раз убедились, что первичное звено медицинских организаций активно развивается не только в Новосибирске, но и в районах области. В этом году мы также начали работу по программе модернизации первичного звена здравоохранения, которая позволит жителям получать качественную помощь на всей территории региона. На 2022 год запланирован ремонт поликлиники для взрослых в Убинском. Будет продолжена программа строительства ФАПов и приобретения мобильных ФАПов, усовершенствования системы медицинского обслуживания населения районов», — отметил губернатор.

Напомним, до конца 2021 года в рамках нацпроекта «Здравоохранение» в Новосибирской области планируется построить 29 фельдшерско-акушерских пунктов. Один из них открылся в августе в селе Кубовая Новосибирского района. В сентябре в регионе представили отчет о реализации нацпроекта «Здравоохранение» и региональной программы «Модернизация первичного звена здравоохранения Новосибирской области на 2021-2025 годы», в рамках которой за пять лет в области планируется строительство, реконструкция и капремонт 40 объектов здравоохранения, приобретение для медицинских организаций 425 единиц автотранспорта и более 2,2 тыс. единиц нового медоборудования.