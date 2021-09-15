В Новосибирске директор лицея заперла учеников в туалете за курение

Директор новосибирского лицея закрыла учащихся в туалете. Педагог посчитала, что подростки курят.

Жительница Новосибирска обратилась в региональный аппарат Уполномоченного по правам ребенка с жалобой на директора образовательного учреждения, сообщает пресс-служба ведомства. Женщина обвинила педагога в незаконном удержании ее ребенка в туалете заведения. Название лицея не сообщается, уточняется, что учреждение расположено на территории города.

По словам мамы ученика 9 класса, педагог посчитала, что дети курят в туалете. Директор вызвала полицию и продержала детей в помещении до приезда правоохранителей. Женщина утверждает, что ее сын не курил и оказался в эпицентре скандала по стечению обстоятельств.

«Что за преступление такое совершили дети, что появилась необходимость вызывать полицию? ПДН? Почему не вызвать ОМОН с собаками? Или сразу дубинками на месте всех без разбора? Может, их, за то, что зашел в туалет, нужно было на 15 суток посадить», — написала мама школьника в обращении. Сибирячка считает, что педагог превысил должностные полномочия и нанес психологическую травку ребенку.

«Учителя должны осуществлять свою деятельность в соответствии с законом, не нарушая права детей, в том числе, право на достоинство личности, которое охраняется государством. В правомерности действий директора теперь будут разбираться соответствующие органы», — прокомментировала инцидент детский омбудсмен Надежда Болтенко.

Аппарат Уполномоченного направил обращения в министерство образования региона, департамент образования мэрии Новосибирска и в прокуратуру области с просьбой дать правовую оценку действиям директора лицея и принять исчерпывающие меры в соответствии с полномочиями.

Напомним, ранее новосибирские следователи возбудили уголовное дело за нарушение прав инвалида-колясочника и его опекуна.