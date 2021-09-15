ТУАД Новосибирской области внес в «черный список» две дорожные компании

ТУАД Новосибирской области сообщил о внесении в реестр недобросовестных поставщиков ООО ЗКК «Геостарт» и ООО «СибирьДорПроект». Компании сорвали сроки исполнения госпрограммы, сообщает пресс-служба ведомства.

Территориальное управление автомобильных дорог (ТУАД) Новосибирской области сообщило о включении в реестр недобросовестных поставщиков компании ООО ЗКК «Геостарт» и ООО «СибирьДорПроект».

«В 2021 году за срыв сроков исполнения государственной программы: «повышение безопасности дорожного движения на автомобильных дорогах и обеспечение безопасности населения на транспорте» по выполнению проектно-изыскательских работ с занесением в реестр ТУАД расторгнуты контракты с ООО ЗКК «Геостарт» и ООО «СибирьДорПроект», — сказано в сообщении.

Уточняется, что новосибирское ООО ЗКК «Геостарт» занесена в «черный список» за срыв работ по строительству тротуаров и искусственного освещения в рамках реконструкции участка автодороги «Татарск – Зубовка» до пересечения улицы в районе Элеватора в Татарском районе, возведению остановочных пунктов на дорожных участках в Новосибирском и Черепановском районах области, а также по устройству недостающих тротуаров, освещения в рамках капремонта дорог и другое.

Компания «СибирьДорПроект», по данным регионального ТУАД, не выполнила реконструкцию дороги «38 км а/д «Н-1029» — Шейнфельд — Богословка» в Карасукском районе Новосибирской области. Срок исполнения работ по контракту прошел 15 января 2021 года.

Уточняется, что реестр недобросовестных поставщиков доступен на портале Единой информационной системы госзакупок . На данным момент в него внесли свыше 22 тыс. записей.

«Период нахождения в реестре — 2 года. Все это время организации не смогут участвовать в госзакупках, если заказчиком установлено такое требование», — уточняет пресс-служба ТУАД Новосибирской области.

ООО «СибирьДорПроект» зарегистрировано в 2010 году и находится в процессе банкротства. По данным Rusprofile, учредителем компании является Анатолий Золотухин, который также руководит ООО «Тринити» — организация участвовала в госзакупках в сфере дорожного строительства. Компания «СибирьДорПроект» была признана банкротом в августе текущего года. Соответствующее исковое заявление в арбитражный суд Новосибирской области подала Инспекция Федеральной налоговой службы по Кировскому району Новосибирска. Сумма исковых требований составила 3,3 млн рублей.

Проектно-изыскательская компания «Геостарт» (ООО ЗКК «Геостарт») является действующей организацией, ее учредителем стал Владимир Опанасенко. Он также является учредителем ООО «Мочищенский Промкомплекс», ООО АН «Сибгеостар» и ДНТ «Патриот».

Напомним, ранее «Континент Сибирь» сообщал о том, что эксперты раскритиковали ремонт автомагистралей в Новосибирске. Средства на выполнение работ были выделены из регионального бюджета.