Здание «Сибмоста» в Новосибирске выставили на торги за 300 млн

Сбербанк выставил на торги 9-этажное здание обанкротившейся крупнейшей мостостроительной компании Сибири «Сибмост». Офисы компании на улице Димтрова оценены в сумму около 300 млн рублей.

Информация о предстоящих торгах опубликована на портале «Торги России», организаторами указаны представители Сбербанка. Лот – офисное здание на улице Димитрова в Железнодорожном районе Новосибирска, а также земельный участок под ним. Общая площадь здания – 4,8 тыс. кв. м. «Большая часть помещений может сдаваться в аренду (1-9 этажи), подвал и 10 этаж являются техническими этажами», — указано в объявлении. Начальная цена лота составляет 294 млн рублей. Сейчас идет процедура приема заявок на участие в торгах.

Ранее в здании по улице Димитрова,16 располагалась штаб-квартира крупнейшей мостостроительной компании Сибири. Напомним, в сложную финансовую ситуацию АО «Сибмост» попало в 2015 году, получив ряд исков на общую сумму 2 млрд руб. Чтобы избежать банкротства, владельцы компании Альберт и Владислав Кошкины в 2017 году продали за один рубль все акции ООО «Сибмост Групп» (бывшее ООО «Объединенное мостостроительное предприятие»). В сентябре 2020 года арбитражный суд в рамках рассмотрения дела о банкротстве Альберта Кошкина признал сделку недействительной.

В мае 2019 года в компании «Сибмост» была введена процедура наблюдения, а весной 2020 года – конкурсное производство. АО «Сибмост» выступало подрядчиком таких крупных объектов, как Бугринский мост в Новосибирске, сметная стоимость которого составила более 17 млрд руб. С компанией также был заключен контракт на строительство Восточного обхода города.