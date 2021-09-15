Эксперты раскритиковали ремонт автомагистралей в Новосибирске

В Законодательном собрании Новосибирской области состоялась пресс-конференция по итогам мониторинга дорожных работ. Ее спикерами стали первый заместитель председателя Заксобрания региона, заместитель секретаря регионального отделения «Единой России» Андрей Панферов и министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский.

Летом этого года за счет дополнительных денег из областного бюджета планировалось привести в порядок 85 участков дорог. Новосибирск получил на ремонт магистралей дополнительные 278 миллионов рублей из регионального бюджета при условии строгого контроля. С июля рабочая группа Дорожного контроля, куда вошли депутаты и эксперты, каждую неделю проверяла ход ремонтных работ на объектах.

Дополнительный контроль за дорожными работами потребовался после того, как весной жители Новосибирска массово стали жаловаться на неудовлетворительное качество асфальта. Ямы и колеи образовались даже там, где ранее был сделан ремонт. В ситуацию вмешался губернатор Новосибирской области Андрей Травников и депутаты.

«Каждый новосибирец вправе требовать от городских властей к себе уважительного отношения и комфортного проживания. Состояние дорог – это, прежде всего, безопасность людей. То, с чем мы столкнулись этой весной, недопустимо. Нельзя настолько испытывать терпение жителей. На вопрос, почему в городе такие дороги, нам отвечали, что причина в нехватке средств. Но деньги выделили, а качества как не было, так и нет. Работы одноразовые, на одном объекте асфальт кладут каждый год. Это не позволительно», – отметил первый заместитель председателя Заксобрания региона Андрей Панферов.

Министр транспорта и дорожного хозяйства Новосибирской области Анатолий Костылевский подчеркнул, что для порядка в дорожной отрасли Новосибирска необходим системный подход.

«Мы очень плотно занялись проблемой качества дорог в Новосибирске. Нам пришлось вмешаться, хоть это и не наши полномочия. Денег выделяется много, проблема не в их отсутствии. У нас 85 объектов, работы завершены на 81. Из-за замечаний ни на одном из них ремонт не принят и не оплачен, подрядчики переделывают свою работу», – рассказал министр транспорта и дорожного хозяйства региона.

Андрей Панферов подчеркнул, что плохие дороги в Новосибирске – процесс цикличный: «Я несколько лет наблюдал, как при чистке дороги от снега срезалось покрытие, асфальт долбят нещадно. Плюс снег не вывозится, а от излишка воды дорога тоже разрушается. Нужно отладить работу департамента мэрии, отвечающего за дорожную отрасль, набрать туда специалистов, способных организовать должное управление процессом. Нужно добиться того, чтобы отремонтированные объекты стояли весь свой гарантийный срок, тогда таких проблем уже не будет».

Так, весной группа Дорожного контроля снова проверит объекты, которые ремонтировали летом, и если будут обнаружены дефекты, подрядчиков обяжут переделывать покрытие за свой счет.