Не переживший пандемию новосибирский London Bar выставлен на продажу

В Новосибирске выставлен на продажу ресторан London Bar, работавший на улице Фрунзе. Собственники просят за заведение 12,7 млн рублей.

Объявление о продаже London Bar размещено на сервисе Cian. В объявлении указано, что бар-ресторан располагается в цокольном этаже административного здания. Заведение на 200 посадочных мест продается вместе со всем установленным оборудованием, действующей лицензией на продажу алкоголя, зарегистрированными ККМ и «возможно с персоналом». Состояние ремонта, оборудования и инвентаря близко к идеальному – указывает продавец. «Возможна аренда или выкуп помещения в собственность (условия оговариваются дополнительно)», — указано в объявлении. Стоимость London Bar установлена в размере 12,7 млн рублей.

Бар-ресторан London Bar, расположенный неподалеку от станции метро «Березовая роща», на улице Фрунзе специализировался на фьюжн-меню. Через два месяца после открытия занял первое место в номинации «Лучший новый ресторан» ресторанной премии «Что где есть в Сибири». В баре проходил фестиваль независимых групп Emergenza. На сайте ресторана указано, что заведение «временно не работает», указанные там и в аккаунтах London Bar в соцсетях телефоны нтвечают. Собственники заведения нигде не указаны, однако, по данным Rusprofile, по адресу улица Фрунзе 234/1 зарегистрировано ООО «Барсучки», специализирующееся на ресторанной деятельности. В карточке компании также указан телефон ресторана и его электронная почта. Учредителем «Барсучков» является Амир Бикмухаметов, который также выступает учредителем клиники «Европа» на улице Фрунзе. По данным Rusprofile, выручка «Барсучков» за 2020 год показала резкое падение почти на 80%, с 28 млн рублей за 2019 год до 6,5 млн рублей.

Напомним, ранее в Новосибирске был выставлен на продажу картинг-бар-ресторан Mishkin&Mishkin, который в 2017 году завели в регион омские бизнесмены, совладельцы «Ралли Сибирь». Стоимость бизнеса оценивается в 35 млн рублей.