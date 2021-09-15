Жители «Флотилии» и Шевченковского жилмассива в Новосибирске просят включить участок земли у моста Октябрьской магистрали в состав будущего сквера

Как стало известно «Континенту Сибирь», в настоящее время идет сбор подписей жителей ЖК «Флотилия», ЖК «Сибревком» и Шевченковского жилмассива под обращением в Заксобрание Новосибирской области и Совет депутатов города Новосибирска. Письмо содержит просьбу внести изменения в проект планировки территории участка «Шевченковский», чтобы часть земли вошла в сквер.

Территория, о которой идет речь в письме, находится в зеленой зоне вблизи МКЦ «Сибирь-Хоккайдо» и ограничена с одной стороны юго-западной границей земельного участка с кадастровым номером 54:35:073025:836 и опорами моста по ул. Октябрьская магистраль, с другой. Её площадь составляет приблизительно 5000 кв. м. За ней расположен участок земли, который выделен под создание сквера им. Ю. Ф. Бугакова по инициативе Заксобрания. Как отмечают жители в своем обращении, эта территория – единственная неблагоустроенная зона с огромным потенциалом вблизи Шевченковского жилмассива, который продолжает активно застраиваться. «Население микрорайона постоянно растет, новые жители и дети, для которых запланировано строительство школы в границах рассматриваемой территории – уже сейчас остро нуждаются в доступных объектах инфраструктуры физической культуры и спорта. На сегодняшний день на участке, граничащем с жилыми домами по адресу ул. Сибревкома, 9 размещены муниципальные спортивные площадки для игры в баскетбол, футбол, которые активно используются жителями микрорайона и учениками ближайших школ для занятий физической культурой, а также городскими профильными секциями. Перевод земельного участка, расположенного между обустроенными площадками и территорией, выделенной для обустройства сквера, в зону рекреационного назначения с продолжением строительства на нем спортивных и детских площадок позволит создать единый комплекс объектов, не имеющих аналогов в центральной части города, доступных для проведения районных спортивных и досуговых мероприятий; обеспечить жителей центральной части города необходимыми зонами для отдыха и прогулок с детьми, а новую школу – функциональной прилегающей территорией для занятий спортом», – говорится в обращении.

Жители микрорайона надеются, что их инициатива о включении территории в состав будущего сквера им. Ю. Ф. Бугакова, а также включение данной территории в территориальную зону «Зона рекреационного назначения» с внесением соответствующих изменений в проект планировки территории и проект межевания «Шевченковский», будет поддержана областными и муниципальными депутатами.

Руководство Заксобрания Новосибирской области, которое выступило с инициативой создания сквера им. Ю. Ф. Бугакова, на данный момент от комментариев воздержалось. «Когда обращение поступит к нам, мы его обязательно рассмотрим», – сказал «Континенту Сибирь» первый заместитель председателя Заксобрания Андрей Панфёров.

Напомним, в июне жители ЖК «Флотилия» остановили строительство дороги от улицы Кирова до улицы Ипподромской. К решению конфликта подключился первый заместитель председателя Заксобрания Новосибирской области Андрей Панфёров и городские власти. На одном из совещаний в мэрии застройщик «Флотилии», гендиректор ГК «Дом-Строй» Владимир Наумов стал объектом резкой критики не только со стороны собственников квартир жилого комплекса, но и со стороны представителей власти города и региона.